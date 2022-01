Magic UI 6.0 ufficiale: l’interfaccia di Honor migliora ancora

All'evento di presentazione del nuovo pieghevole, Honor ha introdotto anche la nuova versione della sua interfaccia, Magic UI 6.0. Il nuovo software porta alcune novità interessanti a livello di feature e soprattutto abbiamo già la roadmap dei vari smartphone che lo riceveranno.

Honor Magic UI 6.0: tutte le novità e roadmap

Cosa ci porta quindi la nuova Magic UI 6.0? Anzitutto, è basata su Android 12, quindi l'ultima release di Google. A questo, si aggiungono importanti miglioramenti in merito al multitasking, ma soprattutto con il cross-device, vero punto di forza di questa interfaccia. Adesso le notifiche compaiono su tutti i dispositivi interconnessi del brand, dai notebook, allo smartwatch e anche agli auricolari.

Viene introdotto Magic Live, un piattaforma digitale che ci fa da promemoria e assistente per tante attività quotidiane. Migliorata anche la privacy, in questo senso, visto che Magic UI 6.0 cerca di far tutto nell'ambiente circoscritto dello smartphone, consigliando anche le migliori impostazioni per le app più diffuse. Viene amplificato anche il Multi-Window, così da non perdere nulla dei propri dispositivi quando si sta lavorando e si vuole un ecosistema interconnesso.

Roadmap

Di seguito, vi riportiamo su quali dispositivi Honor porterà nel tempo la Magic UI 6.0. Purtroppo, al momento, conosciamo solo la roadmap cinese, ma a breve è molto probabile ci diano delucidazioni per l'Occidente.