OUKITEL WP16 ufficiale: il nuovo rugged vi permette di vedere nel buio

Voglia di un nuovo smartphone ultra-resistente? Allora il nuovo OUKITEL WP16 ha tutte le carte in regola per stupirvi: una fotocamera con Night Vision, una corpo robusto, buone specifiche e perfino una batteria dalle dimensioni colossali, per non restare mai a secco.

OUKITEL WP16 è il nuovo rugged phone con una batteria colossale e Night Vision

Come ogni rugged phone che si rispetti il nuovo OUTEKI WP16 presenta un corpo ultra-resistente, anche all'acqua, con certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810G. Il dispositivo misura 174.8 x 83 x 18.5 mm per un peso di 380 grammi ed è realizzato in TPU, lega di alluminio e policarbonato; il display è una soluzione da 6.39″ con risoluzione HD+ (1560 x 720 pixel) e rapporto in 19.5:9, con protezione Gorilla Glass per i graffi. Il cuore del dispositivo è il chipset MediaTek Helio P60, octa-core a 12 nm con core A73 fino a 2.0 GHz, accompagnato da 8 GB di RAM, 128 GB di storage e la possibilità di espandere la capienza fino a 256 GB tramite schedina.

Il comparto fotografico si basa su un sensore principale Sony da 12 MP accompagnato da un modulo IMX350 da 20 MP; quest'ultimo è dotato di quattro emettitori ad infrarossi, i quali consentono di vedere in modo chiaro al buio, fino a circa 20 metri di distanza. Gli autoscatti sono affidati ad una selfie camera Sony, ancora una volta da 20 MP.

Il resto del pacchetto comprende Android 11, il supporto Dual SIM 4G, l'NFC (per Google Pay), il GPS (con Glonass/Beidou/Galileo). Ovviamente concludiamo alla grande con una batteria colossale da 10.600 mAh, con ricarica rapida da 18W. Insomma, se cercate uno smartphone resistente e completo, la nuova soluzione del brand cinese potrebbe fare decisamente al caso vostro.

Il nuovo rugged OUKITEL WP16 – fresco di lancio – è disponibile all'acquisto su AliExpress a circa 200€, in versione Global e con spedizione gratis dalla Cina. Sono presenti occasioni per risparmiare fino al 14 gennaio.

Articolo sponsorizzato.

