OPPO lancia l’app della sua nuova Community ed un contest per Natale

Dopo aver annunciato la nascita del suo store online e quello della sua community social, OPPO fa un ennesimo passo avanti dedicato a tutti gli appassionati del brand. OPPO Community – lo spazio virtuale dedicato agli amanti della tecnologia e della casa cinese – diventa un'app ufficiale disponibile per tutti i dispositivi Android, scaricabile gratuitamente dal Play Store di Google.

OPPO Community: arriva l'app ufficiale ed un concorso per Natale

1 di 5

Ora tutti gli iscritti potranno scoprire da vicino le funzionalità dei dispositivi OPPO, rimanere aggiornati sulle ultime novità del brand, accedere a contenuti e promo esclusive anche attraverso un'applicazione dedicata. Ogni azione svolta sulla OPPO Community – dalla creazione del profilo, al commento, alla scrittura di una recensione e molto altro ancora – consentirà agli utenti di accumulare OPPO Points con cui avere sconti immediati da utilizzare sullo store del brand; inoltre i vari traguardi permettono di collezionare vari Ollie Badge, che identificano il livello raggiunto all'interno della Community.

Ma non è finita qui. Con l'arrivo dell'app, sarà finalmente possibile collezionare le esclusive spille di Ollie, il simpatico avatar virtuale, mascotte dell'azienda. Pochi e semplici passi saranno sufficienti per dare il via alla collezione: completa il tuo profilo sulla OPPO Community per ottenere il primo “Badge Member”, accedi alla sezione badge dell'app, seleziona la tua spilla per ottenere il QR Code e scopri il punto vendita dei partner selezionati più vicino a te in cui ritirarla. Presenta il QR Code al personale OPPO e comincia la tua raccolta.

Inoltre, dato che il Natale è alle porte, OPPO ha deciso di celebrare questo periodo di festa con un concorso dedicato a tutti gli iscritti della Community. Fino al 31 dicembre, immortala un istante, un momento di gioia che esprima il calore e la tua idea di Natale, qualunque essa sia e prova a vincere uno dei device dell'ecosistema OPPO in palio. Le 8 foto più belle e creative, infatti, verranno premiate con il meglio della tecnologia del brand.

1° classificato: Find X3 Pro

2° classificato: OPPO Reno 6

3° e 4° classificato: OPPO A94

5° e 6° classificato: OPPO Watch

7° e 8° classificato: OPPO Enco X

Per tutti i dettagli e per iscrivervi alla Community di OPPO, date un'occhiata alla pagina dedicata. In alternativa potete anche scaricare l'app direttamente dal Play Store.

con 25 super offerte da svelare ogni giorno fino a Natale

⭐️ Scopri il