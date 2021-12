Partono le offerte di Natale di Honor: smartphone, notebook e indossabili fino al 50% di sconto!

Con l'arrivo del mese di dicembre, ovviamente si punta ai regali di Natale e al risparmio: anche se manca ancora un po' al fatidico giorno è tempo di guardarsi intorno e cominciare a pensare a come portarsi a casa il meglio della tecnologia senza spendere una fortuna. E allora, bando alle ciance ed ecco una serie di idee regalo tech per Natale a marchio Honor – direttamente dallo store ufficiale – con tante offerte su smartphone, notebook e smartwatch: ce n'è per tutti i gusti e per tutte le tasche!

Idee regalo per Natale: ecco le offerte tech di Honor

Le offerte di Natale di Honor dureranno per tutto il mese di dicembre 2021, quindi avete a disposizione ancora un po' di tempo per scegliere i prodotti che vi interessano. Tuttavia sappiamo bene che il periodo dei regali passa in un lampo… quindi fatevi trovate preparati e non perderete nessuna occasione! Tra gli sconti di Natale dello store HiHonor non poteva mancare l'ultimo Honor 50, lo smartphone perfetto per chi vlogga.

Si tratta di un dispositivo in grado di regalare grandi soddisfazioni non solo per il suo comparto tecnico e per la sua fotocamera stellare, ma anche per il suo stile inconfondibile e l'eleganza delle sue forme. Bello e potente, Honor 50 viene proposto in sconto sia in versione da 6/128 GB che da 8/256 GB.

Anche il nuovo arrivato Honor 50 Lite è in offerta sullo store ufficiale del brand: il piccolo della serie è in sconto con Honor Band 6 in regalo. Un'occasione perfetta per regalare (o regalarsi) un bundle composto da telefono e smartband!

Dotato in un display da 15.6″ Full HD con certificazione TÜV Rheinland, un processore Intel Core i3 di decima generazione, 8 GB di RAM e 256 GB, Honor MagicBook X 15 è il portatile perfetto per la mobilità. Leggero ed elegante, il terminale è aggiornabile a Windows 11 ed è dotato di una tastiera full-size retroilluminata. Se siete in cerca di un notebook nuovo di zecca, fatevi un regalo di Natale in anticipo con quest'offerta con tanto di codice sconto!

Prima di passare oltre vi segnaliamo che ci sarà anche MagicBook X 14 e arriverà nel corso del mese di dicembre: la pagina dedicata al notebook è già attiva ma per ora non è ancora disponibile. Non appena sarà acquistabile non mancheremo di segnalarvelo.

Le offerte di Natale di HiHonor continuano anche con gli indossabili del brand: Honor MagicWatch 2 – da 46 e 42 mm – è disponibile a prezzo scontato in tutte le sue incarnazioni. E ovviamente non può mancare Honor Band 6, il fitness tracker che si crede uno smartwatch.

Durante le prossime settimane ci saranno anche delle offerte flash dedicate ad alcuni prodotti del brand cinese. Ovviamente non mancheremo di segnalarvele, ma è bene specificare che queste offerte lampo limitate saranno visibili solo per gli utenti iscritti allo store di Honor: quindi iscrivetevi per poter beneficiare di tutti gli sconti disponibili!

Prima di lasciarvi, segnaliamo che con ogni 500€ di spesa sullo store HiHonor – per tutti i prodotti – riceverete un ulteriore sconto di 20€ direttamente all'interno del carrello. Per la pagina principale dedicata alle offerte di Honor per Natale, date un'occhiata al link nel box qui sotto.

Quindi, ricapitolando, questo articolo sarà aggiornato con le nuove offerte di HiHonor ogniqualvolta disponibili, quindi troverete tutte le novità direttamente qui.

