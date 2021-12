Xiaomi Mi Electric Scooter 3 è imbattibile a questo prezzo: solo 329€!

Lanciato lo scorso luglio, il monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Scooter 3 ha presentato diverse migliorie ed ora diventa ancora più goloso: tutta “colpa” di Comet, che vi tenta con un'offerta lampo ad prezzo da non sottovalutare (ovviamente con tanto di spedizione dall'Italia).

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 al miglior prezzo di sempre: un'occasione da non perdere

L'ultima versione del monopattino elettrico di Xiaomi adotta uno stile ormai ampiamente collaudato, con un corpo leggero da 13 Kg (in alluminio aerospaziale) ed un design pieghevole (con chiusura a tre fasi). Xiaomi Mi Electric Scooter 3 monta pneumatici da 8.5″, un motore da 600W ed una batteria da 7.650 mAh; il tutto si traduce in una velocità massima di 25 Km/h ed un'autonomia fino a 30 Km. Ovviamente si tratta di un dispositivo compatibile con l'app di Xiaomi, tramite connettività BT 4.1 BLE. La parte superiore adotta un display per visualizzare velocità, autonomia e altri parametri.

Il monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Scooter 3 scende di prezzo su Comet grazie a questa nuova offerta imperdibile, con tanto di spedizione dall'Italia e pagamento sicuro tramite PayPal. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock. Le offerte di Comet continuano fino all'8 dicembre, con sconti fino a 400€!

