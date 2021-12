OnePlus Nord, Nord CE e Nord N100 si aggiornano | Download

Nel mentre la OxygenOS 12 sta facendo il suo debutto su 9 e 9 Pro, arriva un nuovo aggiornamento per la OxygenOS 11 su OnePlus Nord, Nord CE e Nord N100. Purtroppo la nuova versione della UI di OnePlus sta dando non pochi problemi, non soltanto in termini di bug e instabilità ma anche di incompatibilità con app molto usate dalla community. Fatto sta che per la versione 12 ci vorrà ancora tempo prima che arrivi sui modelli della serie Nord, per i quali sono previsti meno aggiornamenti che per i top di gamma. Per quanto meno supportati, sono proprio i capitoli della serie Nord che stanno permettendo a OnePlus di crescite nelle vendite mondiali.

Nuovo aggiornamento della OxygenOS 11 per la serie OnePlus Nord

OnePlus Nord

Partiamo dal primissimo OnePlus Nord, per il quale sta venendo rilasciato l'aggiornamento alla OxygenOS 11.1.7.7.

Risolto il problema di possibile fallimento della funzione di inoltro delle chiamate

Stabilità del sistema migliorata e bug generali risolti

Patch di sicurezza Android aggiornata al 2021.11

OnePlus Nord CE

Passando al più recente OnePlus Nord CE, l'aggiornamento che stanno ricevendo i suoi possessori è relativo alla OxygenOS 11.0.12.12.

Ottimizzato l'effetto di visualizzazione dell'interfaccia utente delle impostazioni

Risolto il problema della bassa probabilità di non ricevere messaggi

OnePlus Nord N100

Concludiamo col minore dei tre, cioè OnePlus Nord N100, il quale sta venendo aggiornato all'ultima OxygenOS 11.0.4. Non c'è ancora un changelog, ma le novità dovrebbero comprendere le patch di sicurezza di dicembre 2021 e probabilmente risoluzione di bug generali.

Per tutti e tre i modelli OnePlus, quando sarà disponibile potete trovare l'aggiornamento in download nell'articolo dedicato. Qualora non fosse disponibile, potete seguire questa guida dedicata per accelerare l'arrivo degli aggiornamenti sul vostro OnePlus.

