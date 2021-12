Huawei lancia le nuove offerte lampo per Natale: MateBook D 15 2021 al minimo e non solo!

Le offerte di Natale di Huawei stanno per volgere al termine, ma c'è ancora tempo per approfittare gli sconti dello store ufficiale: quest'oggi arrivano nuove offerte lampo, con una serie di dispositivi a prezzo super. L'ennesima occasione per risparmiare in vista dei regali o – semplicemente – per accaparrarsi il terminale preferito spendendo meno!

Le offerte Flash Sale di Huawei Store continuano: ecco le nuove occasioni!

Come anticipato anche a inizio settimana, per il periodo delle offerte di Natale Huawei Store ha deciso di offrire varie sessioni di offerte lampo. Le promo Flash Sales Round prevedono alcuni prodotti in sconto per un periodo limitato di tempo, occasioni da prendere al volo dato che in alcuni casi si tratta di minimi oppure di prezzi molto vicini ad un minimo precedente. A questo giro, tra i protagonisti troviamo anche il portatile MateBook D 15 2021, soluzione equipaggiata con un processore Intel Core i5-1135G7 – con 8 GB di RAM e 512 GB di storage – in sconto al miglior prezzo di sempre!

Le offerte in partenza oggi dureranno fino al 19 dicembre. Di seguito trovate i vari link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Durante i prossimi giorni Huawei Store lancerà certamente altri Flash Sales Round, con nuove offerte lampo allettanti (che diventano ancora più interessanti grazie ai codice sconto disponibili).

Per restare sempre aggiornati su novità ed offerte in salsa Huawei iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato al brand cinese e il suo ecosistema tech!

con offerte e coupon esclusivi sempre diversi