Queste cuffie TWS di Lenovo sono stilose, hanno una super batteria e costano solo 16€

Anche nel giorno della Vigilia di Natale le offerte di TomTop continuano senza sosta. Siete a caccia di un paio di auricolari TWS economici? Puntate a spendere il meno possibile? Allora puntate ad un prodotto senza rinunce con le cuffie True Wireless Lenovo QT81, una soluzione di tutto rispetto, in sconto ad un prezzo top. Chi ha detto che per avere la qualità bisogna per forza spendere tanto?

Lenovo QT81: stile, autonomia ed un prezzo bassissimo

Le cuffie TWS Lenovo QT81 sono uno dei prodotti audio più interessanti del brand per via del loro stile e delle caratteristiche, proposte ad un prezzo imbattibile. Si tratta di auricolari True Wireless con stelo, dalle linee leggermente spigolose ed una custodia di ricarica con coperchio trasparente ed un indicatore LED per visualizzare lo stato della carica. Ciliegina sulla torta, il case ospita una batteria super, da ben 1200 mAh: ogni cuffia regala un'autonomia di circa 4 ore ma grazie alla capienza della custodia non resterete mai a secco. Le cuffie sono dotate di Bluetooth 5.0, doppio microfono, controlli touch e vestibilità semi in-ear.

Le cuffie True Wireless Lenovo QT81 sono disponibili in offerta lampo su TomTop ad un prezzo decisamente allettante, con tanto di spedizione gratis (seppur dai magazzini cinesi). Anche a questo giro ci troviamo alle prese con un'offerta limitata e quindi, se siete interessati, vi consigliamo di affrettarvi. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

