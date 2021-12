VIOMI S9 in sconto: il robot 2 in 1 che si pulisce da solo scende al miglior prezzo!

Nuovo giorno e nuova offerta targata TomTop: lo store cinese continua con la sua vagonata di sconti proponendo l'intramontabile robot 2 in 1 VIOMI S9 al miglior prezzo. Ovviamente il dispositivo è accompagnato dalla sua pratica dock di svuotamento ed arriva dall'Europa: potenza e celerità, risparmiando!

VIOMI S9 torna in sconto dall'Europa, in offerta al miglior prezzo del momento

Quando si parla di pulizie intelligenti, uno dei brand più quotati è di certo VIOMI. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un nome inizialmente noto grazie a Xiaomi, ma – già da un po' di tempo a questa parte – dopo la fase iniziale ora la compagnia cinese è diventata bene riconoscile grazie al suo rapporto qualità prezzo invidiabile. Come nel caso di VIOMI S9, robot aspirapolvere e lavapavimenti dotato di una potenza di aspirazione di 2800 PA, un sistema di mappatura LDS AI avanzato ed una capiente batteria da 5.200 mAh. Sembra abbastanza? No, perché il robottino è accompagnato da una pratica base di svuotamento: il dispositivo si pulisce da solo e in un lampo è di nuovo operativo per le pulizie.

Il robot aspirapolvere con dock di svuotamento VIOMI S9 scende al miglior prezzo di sempre con l'offerta di TomTop, con tanto di spedizione direttamente dai magazzini europei dello store. Come al solito si tratta di un'offerta limitata e quindi vi consigliamo di affrettarvi, se interessati. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

