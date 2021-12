Lenovo Tab P11 (2021) scende sotto i 200€: l’occasione arriva da Banggood!

Dopo un debutto scoppiettante in Italia, il tablet Lenovo Tab P11 2021 (XiaoXin Pad Plus) ritorna in sconto su Banggood con un codice dedicato e questa volta fa sul serio: il prezzo scende sotto la soglia dei 200€ e diventa super interessante viste le specifiche e le caratteristiche del dispositivo!

Lenovo Tab P11 2021 (XiaoXin Pad Plus) torna in sconto, finalmente sotto i 200€

Il nuovo Lenovo Tab P11 2021 (questo è il nome con cui lo conosciamo in Italia mentre quello cinese è XiaoXin Pad Plus) misura 163 x 258 x 7,9 mm per un peso di 520 grammi ed è dotato di display IPS LCD da 11″ con risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel), rapporto in 15:9, 213 PPI e refresh rate standard, a 60 Hz. Il cuore del terminale è lo Snapdragon 750G di Qualcomm, accompagnato da 6 GB di RAM LPDDR4 e 128 GB di storage espandibile tramite microSD. L'autonomia è affidata ad una batteria da 7.700 mAh con ricarica da 20W. Per la connettività abbiamo il Wi-Fi ma non è presente il 4G/5G. Il software è Android 11 ed è presente il supporto multi-lingua mentre completano il pacchetto una fotocamera da 13 MP ed una configurazione a quattro speaker targati JBL.

Il tablet Lenovo Tab P11 2021 (XiaoXin Pad Plus) scende finalmente sotto i 200€ su Banggood grazie ad un nuovo codice sconto dedicato. Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

