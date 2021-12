iQOO U5 5G ufficiale: Snap 695, 120 hz e 50 MP a 180€

Grande fermento in merito alle presentazioni degli ultimi mesi del 2021 per iQOO. Se in procinto sembrano esserci i presunti modelli Neo 5s e 5 SE, manca all'appello la nuova espressione della serie U, quella più economica. Questo ora però cambia grazie alle presentazione del nuovo iQOO U5 5G, di cui vi portiamo specifiche tecniche, prezzo e uscita.

iQOO U5 5G: tutto ciò che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Volendo partire dal design del nuovo iQOO U5, abbiamo un terminale che somiglia ad un misto tra i fratelli maggiori della serie Z ed il resto della serie U, con bumper fotocamera più largo squadrato. Il frame è poi più squadrato rispetto al passato. Passando alle specifiche del display, abbiamo una soluzione da 6.58″ Full HD+ con tecnologia AMOLED (secondo il TENAA) ed un refresh rate a 120 Hz, compiendo un passo importante in avanti. Anacronistico purtroppo il drop notch per la selfie camera.

Le indiscrezioni sull'hardware del nuovo U5 5G sono state un continuo ribaltamento di fronte fino an che il brand non ha confermato il chipset. Infatti, i primi leak davano il Dimensity 810 come candidato, per poi guardare ad uno Snapdragon 480+ (che molto probabilmente sarà il motore dell'U5x) ma tutto si è poi risolto con lo Snapdragon 695, che lo rende decisamente più interessante rispetto ai modelli precedenti di questa serie e lo mette in competizione diretta con Honor X30.

Per il resto, lato memoria si dividerà tra 4/6/8 GB RAM e 128 GB di storage con possibilità di Virtual RAM variabile fino ad un massimo di 4 GB (per la versione da 8 GB RAM), mentre per la batteria abbiamo un modulo da 5.000 mAh (4.910 mAh effettivi) e ricarica rapida a 18W. Passando alla fotocamera, il sensore principale è poi da 50 MP, accompagnato da un altro sensore da 2 MP. La selfie camera è poi da 8 MP. Guardando al software infine, è presente Origin OS, come i fratelli maggiori.

iQOO U5 – Prezzo e disponibilità

iQOO U5 5G arriva in patria in tre configurazioni di prezzo, memoria e colori, rendendosi molto competitivo nella fascia di appartenenza. Si parte con la variante 4/128 GB con un costo di circa 180€ (1.299 yuan), per poi salire a circa 194€ (1.399 yuan) per quella da 6/128 GB e per finire, la configurazione massima 8/128 GB sale a circa 208€ (1.499 yuan). Come altri smartphone iQOO, la distribuzione è limitata all'Asia, ma chissà che non possa ispirare un qualche smartphone della serie Y di vivo.

