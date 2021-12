Xiaomi ha lanciato una lavatrice smart ultra silenziosa

La casa di Lei Jun è spesso sinonimo di innovazione tech, non solo quando si parla di smartphone ma anche per quanto riguarda altri aspetti della vita quotidiana ed altre tipologie di prodotti. L'ultima novità che punta al top è la lavatrice smart Xiaomi Mijia Wave Wheel Washing Machine Premium Edition, un modello stellare dotato di un motore ultra silenzioso. E il prezzo? Ovviamente stiamo parlando di una cifra in stile Xiaomi!

Xiaomi Mijia Wave Wheel Washing Machine Premium Edition è la nuova lavatrice smart che punta al top

La nuova lavatrice smart targata Xiaomi Mijia è una soluzione verticale con una capacità di carico fino a 10 kg ed un look elegante e minimale. Oltre a ben 16 programmi di lavaggio è presente anche una modalità di sterilizzazione: questa è in grado di eliminare fino al 96% di germi e batteri e il 99% degli acari. Il dispositivo integra un motore a presa diretta in grado di ridurre le vibrazioni: ciò si traduce in un minor rumore durante il funzionamento della lavatrice. A detta dell'azienda siamo intorno ad un livello di rumorosità massimo pari a 50 dB, un valore di tutto rispetto (in pratica non fa quasi nessun rumore, anche durante la centrifuga). Inoltre parliamo di una soluzione smart con connettività Wi-Fi, che può essere collegata allo smartphone e gestita da remoto tramite l'app di Xiaomi dedicata alla domotica.

Il prezzo della lavatrice smart Xiaomi Mijia Wave Wheel Washing Machine Premium Edition è di soli 1.799 yuan, circa 249€ al cambio attuale. Per il momento il lancio è solo per il mercato cinese ma come sempre teniamo le dita incrociate e speriamo di poter vedere un giorno questa tipologia di prodotti anche in Europa.

