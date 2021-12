Xiaomi lancia Wonder Center: ecco una delle novità di MIUI 13

Non è la prima volta che Xiaomi e Huawei si “ispirano” a vicenda. Forse vi ricorderete che all'interno delle ultime versioni di HarmonyOS è stato inserito un Control Center che ricorda molto da vicino quello di della compagnia rivale di Lei Jun (ma anche quello di Apple). A quanto pare, Xiaomi ha deciso di ricambiare il favore, prendendo una delle feature più apprezzate del software di Huawei e integrandolo nella propria UI. Mi riferisco a MIUI Wonder Center, cioè il nuovo sistema di interconnettività fra dispositivi dell'ecosistema dell'azienda.

Xiaomi si “ispira” a Huawei e lancia MIUI Wonder Center: ecco di che si tratta

Abbiamo imparato a conoscere HarmonyOS: che si tratti di telefoni o altri prodotti, Huawei ha inserito una funzione chiamata Super Device. Il concetto è molto semplice: al centro della schermata c'è il dispositivo che stiamo utilizzando, attorno ci sono quelli che si trovano nelle circostanze. Avvicinando le icone laterali a quella centrale si possono mettere rapidamente in comunicazione i due terminali, potendo così trasferire file, fare il mirroring dello schermo e altro ancora.

Ecco, sulla base di quanto vociferato, la funzione MIUI Wonder Center di Xiaomi funzionerà allo stesso modo. Parlo di voci perché al momento non è ancora una feature pubblica, in quanto dovrebbe essere presentata con la MIUI 13. Dopodiché partirà il programma Closed Beta per farla provare con mano ai beta tester e soltanto dopo verrà estesa alle ROM pubbliche. Ci vorrà ancora tempo prima di poterla provare anche qua in Italia, ma sappiamo già quali saranno i primi modelli compatibili:

Tablet Xiaomi Pad 5, Pad 5 Pro, Pad 5 Pro 5G

Computer Tutti i notebook Xiaomi e Redmi

Smart TV Xiaomi Mi TV 4A 32/40/43/50/55/58/65″, Mi TV 4S 43/55/65/65 Pro/75″, Mi TV 4C 40/43/50/58″, Mi TV 5A 43/50/55″, Mi TV 5S 43″, Mi TV 4X 55″, Mi TV Full Screen Pro 43/55/65″, Mi TV 5/5 Pro 55/65/75″, Mi TV Master 82″, Mi TV 6 OLED 55/65″ Redmi TV 32″, Redmi Max 86/98″

Smart speaker Xiaomi Sound, AI Speaker 2nd Gen, Xiaoai Speaker, Xiaoai Speaker Pro, Xiaoai Touch Screen Speaker, Xiaoai Speaker Touch Screen Pro Redmi Xiaoai Touch Screen Speaker, Xiaoai Touch Screen Speaker Pro



Per il momento, quindi, non sembrano previsti smartphone, ma la lista potrebbe includerli successivamente. Nel momento in cui nuovi dispositivi verranno aggiunti, aggiorneremo l'articolo.

