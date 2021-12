Huawei lancia i primi occhiali smart con HarmonyOS

Giornata ricca di novità per Huawei, che oltre a P50 Pocket, MateBook X Pro 2022, Watch GT 2022 e Watch D presenta i nuovi occhiali smart. Si chiamano semplicemente Huawei Smart Glasses: il fatto che non ci sia più la dicitura “Gentle Monster” conferma l'indiscrezione che vedeva Huawei pronta a farne un modello indipendente. E ovviamente, come ogni prodotto dell'ecosistema Huawei, anche questi non potevano mancare di essere guidati da HarmonyOS. Ma cosa sono in grado di fare?

Gli occhiali smart di Huawei adesso girano su HarmonyOS

Gli Huawei Smart Glasses sono disponibili in tre versioni, a seconda del frame che si preferisce adottare: Boston, Wellington e Aviator. In tutti e tre i casi, è possibile avere un sistema intercambiabile fra lenti da vista e/o da sole, potendo così essere utilizzati anche da chi è afflitto da disturbi oculari. Per impedire che l'usura ne deteriori il meccanismo, la cerniera che piega le aste adotta un meccanismo flessibile. C'è anche la certificazione IPX4 contro schizzi e pioggia.

Come avrete intuito, quindi, non sono occhiali hi-tech come quelli proposti da OPPO, perciò niente realtà aumentata o funzionalità del genere. La sola parte tecnologica integrata al loro interno sono gli speaker da 128 mm e il sistema di microfoni, utili per gestire le chiamate vocali, ascoltare musica, registrare memo vocali e richiamare l'assistente Celia. Assistente che può tenerci informati su meteo, promemoria, voli e taxi da prendere, SMS e il nome di chi ci sta telefonando. Gli speaker utilizzano un sistema a campo acustico inverso per ridurre la dispersione sonora attorno all'utente e un un design anti-vento per ascoltare adeguatamente anche laddove c'è rumore ambientale.

La compatibilità con HarmonyOS fa sì che gli occhiali Huawei siano interconnessi con i dispositivi compatibili, come smartphone, tablet, notebook e smart TV. Questo significa che la fonte sonora che proviene da questi terminali può essere reindirizzata agli occhiali. Possono anche essere abbinati a due dispositivi contemporaneamente, potendo così switchare più rapidamente. Tramite l'app Huawei, poi, è possibile trovare gli occhiali nel caso in cui li si perdano in giro.

Fra le sue funzioni smart, gli occhiali Huawei sono in grado di riconoscere la musica attorno a voi o inviare un messaggio vocali a un contatto predefinito: basta fare un tap o tenere premuta l'asta sinistra. Sempre l'asta sinistra integra anche i controlli touch, potendo fare uno swipe per regolare il volume o accettare le chiamate. Per rifiutarla basta un tap, mentre con un doppio tap si mette in Play/Pausa o si interrompe la telefonata.

Fra le modalità integrate, gli occhiali Huawei utilizzano la sensoristica interna per monitorare la sulla postura del collo e della colonna vertebrale ed evitare possibili problemi di salute. Tutto ciò è alimentato da una batteria che consente un'autonomia di massimo 16 ore, potendo poi essere ricaricata magneticamente.

Gli Huawei Smart Glasses sono stati lanciati in esclusiva in Cina per un prezzo di 1.699 yuan (circa 235€) per la versione con lenti da vista e di 1.899 yuan (circa 263€) per quelli da sole.

