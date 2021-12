Motorola: ecco i modelli che si aggiorneranno ad Android 12

Mancava soltanto Motorola alla lista dei produttori che hanno annunciato la propria roadmap per l'aggiornamento ad Android 12. Non sarà il brand più diffuso in circolazione, ma il suo catalogo annovera comunque numerosi modelli, in particolar modo quelli appartenenti alle serie Edge, One e Moto G. Proprio per questo, in questo articolo trovate la lista degli smartphone che riceveranno ufficialmente l'aggiornamento all'ultima versione di Android.

Motorola pubblica la roadmap di aggiornamento ad Android 12

Come sappiamo, gli smartphone Motorola hanno una UI poco invasiva, la My UX, molto vicina al concetto di Android stock. Di conseguenza, l'aggiornamento ad Android 12 riprenderà in toto le novità introdotte da Google. Pertanto la parte estetica della UI sarà quella scelta da Google per la propria gamma di smartphone Pixel. Non sembra essere presente il Material You, ma sarà possibile personalizzare il tema della UI tramite gli appositi configuratori software.

Sono stati aggiunti i widget di conversazione, avendo così una scorciatoia a schermo per inviare messaggi ai propri contatti preferiti. Fra le aggiunte troviamo anche la salvaguardia della privacy: indicatori per microfono e fotocamera quando in utilizzo (ei i toggle per attivarli/disattivarli), geolocalizzazione camuffata e Privacy Dashboard. Lato gaming è possibile giocare senza attendere che il download sia completo e c'è Moto Gametime, la suite di controllo avanzato per le sessioni di gioco.

Ecco quali saranno gli smartphone che si aggiorneranno ad Android 12. Non c'è ancora una roadmap completa, con Motorola che si è limitata a citare febbraio 2022 come data di inizio del roll-out per i primi modelli.

Motorola razr 5G, razr 2020

Motorola Edge 20, Edge 20 Pro, Edge 20 Lite, Edge 20 Fusion, Edge (2021), Edge 5G UW, Edge Plus

Motorola One 5G Ace, One 5G UW Ace

Motorola Moto G200 5G, G100, G71 5G, G60, G60s, G51 5G, G50, G50 5G, G41, G40 Fusion, G31, G30, G Pro, G Power (2022), G Pure, G Stylus 5G

