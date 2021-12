Realme GT: parte l’update a Realme UI 3.0 e Android 12

Come prevedibile, è Realme GT il primo smartphone a ricevere l'aggiornamento alla Realme UI 3.0 e quindi ad Android 12. D'altronde è uno dei primissimi che, tempo addietro, fece parte del programma di Android 12 Beta per testare la nuova versione del robottino verde. Sono passati più di due mesi ed è arrivato il momento per il rilascio dell'aggiornamento stabile della nuova UI, a partire dal top di gamma di casa Realme.

Al via il roll-out a Realme UI 3.0 e Android 12 per Realme GT

Ne abbiamo già discusso in passato, ma ripercorriamo quelle che sono le novità della Realme UI 3.0 su base Android 12, valide anche per Realme GT. A partire dall'estetica Fluid Space Design, un rinnovato look che porta con sé nuove icone sferiche dalle forme più tridimensionali e dai colori armoniosi. Anche se il Material You non è integrato in Android 12, lo Smart Theming Engine permette di personalizzare i temi sulla base dei colori dello sfondo. A proposito di design, l'Always-On Display è maggiormente personalizzabile tramite Sketchpad AOD, Realmeow e le nuove Omoji. Cambia anche la modalità Scura, adesso disponibile in tre opzioni: nera, grigia scura o chiara.

In termini di prestazioni, la Realme UI 3.0 introduce AI Smooth Engine. Il sistema AI le calibra in base all'hardware a disposizione, migliorando l'utilizzo della RAM, la rapidità d'apertura delle app e l'efficienza energetica. Nella Barra Laterale Intelligente è stata inserita la possibilità di avviare le app direttamente in finestra flottante. Per l'aspetto legato alla privacy, con l'avvento di Android 12 arriva anche l'aggiunta del toggle per disattivare microfono e fotocamera e della geolocalizzazione camuffata. Non mancano altre novità: le trovate riportate nell'articolo dedicato.

Fatto sta che l'aggiornamento stabile per Realme UI 3.0 e Android 12 su Realme GT sta venendo rilasciato, anche se solamente in Cina. La build in fase di rilascio è la RMX2202_11_C.10, pertanto ci auguriamo che il roll-out parta fra non molto anche in Europa.

