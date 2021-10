Realme GT 5G: al via l’accesso ad Android 12 Beta

Con il rilascio di Android 12 stabile su AOSP si è dato il via alle danze: tutti i principali produttori cinesi (e non) si stanno affrettando ad annunciare novità per i rispettivi modelli di punta e l'ex costola di OPPO non fa eccezione. Dopo aver confermato vari dettagli in merito alla prossima versione della sua interfaccia proprietaria (UI 3.0), l'azienda ha aperto le iscrizioni ad Android 12 Beta in Cina per Realme GT 5G.

Realme GT 5G, Android 12 Beta in arrivo in Cina: a quando anche da noi?

Se siete tra i possessori del flagship di Realme dovrete comunque pazientare dato che per il momento l'iscrizione dal Android 12 Closed Beta è riservata ai soli utenti cinesi. Comunque ci sono buone notizie dato che la compagnia ha confermato che Realme GT 5G sarà il primo modello del brand a ricevere l'aggiornamento ad Android 12 e alla Realme UI 3.0.

Per quanto riguarda l'iscrizione alla closed beta, questa sarà accessibile solo a 700 utenti registrati sul forum cinese. In merito alle novità, non viene fatta menzione delle funzionalità in arrivo ma pare che questa prima release conterrà già buona parte delle caratteristiche che arriveranno poi con la Realme UI 3.0.

Non appena ci saranno novità in merito al rilascio di Android 12 Beta per l'Europa, sul GT 5G, provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

