Lenovo pensa ad un folle smartphone con raffreddamento liquido

La nascita degli smartphone da gaming ha contribuito all'ascesa tecnologica dei telefoni, sempre più macchine tascabili in grado di erogare una potenza fuori dal comune. Prendiamo ad esempio l'ultimo Red Magic 6S Pro, uno smartphone dotato di schermo a 165 Hz, tasti Air Trigger a 500 Hz, Snapdragon 888+ e fino a 18 GB di RAM. Ma potrei citare anche ROG Phone 5S Pro e il suo pannello posteriore con le immancabili luci RGB. In tutto ciò, c'è solo un elemento che manca per creare il gaming phone definitivo: il raffreddamento a liquido. Ed è proprio a questo traguardo che ha pensato Lenovo con la creazione dell'inedito Lenovo Legion Phone Duel H2O Edition.

Lenovo Legion Phone Duel H2O Edition è il folle smartphone con raffreddamento a liquido

Per il momento non c'è ancora l'ufficialità, ma il leak arriva in accoppiata a quello della console portatile Lenovo Legion Play. Ed anche in questo caso, parliamo di un prodotto che sarebbe dovuto essere presentato in occasione del MWC 2021 in Giappone. Ma così non è stato, proprio come la console Lenovo, per motivi ancora ignoti. Ma guardandolo bene, non c'è da meravigliarsi che la compagnia abbia deciso di fare un passo indietro.

Stando ai render ufficiosi, Lenovo Legion Phone Duel H2O Edition avrebbe dovuto estremizzare ancora di più il form factor visto sulla serie Legion Phone. Ovvero prendere la sezione centrale della parte posteriore ed allargarla ancor di più per far spazio ad un vero e proprio mini-impianto di raffreddamento a liquido. Se non bastassero le immagini, ecco il comunicato Lenovo scovato dagli utenti in rete:

“Lenovo Legion Phone Duel H2O Edition è un concept raffreddato ad acqua del Legion Duel 2. L'aggiunta del Twin Turbo-Fan attivo era già una mossa audace, ma portare il raffreddamento ad acqua su un telefono cellulare è la soluzione perfetta per dissipare il calore e migliorare la stabilità del dispositivo in modalità ad alte prestazioni. Dotato dell'ultimo processore, questo telefono è perfettamente in grado di rimanere fresco ed estrarre le migliori prestazioni disponibili. Per renderlo un telefono da gioco epico, abbiamo anche massimizzato le altre specifiche; viene fornito con 18 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione. Questo prodotto è ancora in fase di concept.”

Fortunatamente anche Lenovo capisce che si tratti solamente di un concept phone e che quasi sicuramente rimarrà tale. Perché sono abbastanza certo che nessuno acquisterebbe un telefono con fattezze del genere. Senza contare che, diciamocelo chiaro e tondo, ma a che serve un raffreddamento del genere su un telefono? Ad oggi, nessun gioco o software in generale genera una potenza tale da richiedere una dissipazione così tanto invasiva. Insomma, il gioco non vale la candela, almeno per il momento. Ne riparleremo quando e se i telefoni prenderanno il posto di vere e proprie macchine da gaming dedicate.

