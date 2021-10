iPhone 13 Pro Max supera Huawei P50 Pro: ha il miglior display per DxOMark

Vi ricordate quando vi abbiamo parlato di Huawei P50 Pro e di come DxOMark lo avesse valutato il migliore in circolazione, non soltanto per la fotocamera ma anche per lo schermo? Da quando è stato lanciato sul mercato iPhone 13 Pro Max, in molti sono curiosi di scoprire se il nuovo melafonino regga testa alla competizione. Ma se sotto il profilo fotografico Huawei e Xiaomi occupano ancora il podio, lo stesso non si può dire per la qualità dello schermo. Il modello non plus ultra di Apple è riuscito nell'obiettivo di porsi come lo schermo più di pregio secondo DxOMark.

Lo schermo di iPhone 13 Pro è stato premiato come il migliore dal team DxOMark

Sotto il profilo tecnico, iPhone 13 Pro Max vanta un display da 6,7″ Full HD+ (2778 x 1284 pixel) con densità di 458 PPI in 19.5:9. Per l'occasione, Apple non soltanto ha usufruito della tecnologia OLED ma si è spinta oltre con l'adozione della tecnologia ProMotion. Questo significa un pannello in grado di raggiungere un refresh rate a 120 Hz, ma non solo. Essendo un pannello di tipo LTPO, è in grado di variare da un minimo di 10 Hz ad un massimo di 120 Hz, una tecnologia che trovate spiegata nel dettaglio in questo articolo dedicato. Inoltre, è uno schermo con supporto HDR e con una luminosità massima fino a 1.200 nits.

Il risultato si attesta sui 99 punti, abbastanza sopra a quanto raggiunto da Huawei P50 Pro. Un punteggio reso possibile da parametri come eccellente fedeltà cromatica, controllo degli artefatti e leggibilità in tutte le condizioni, fluidità e reattività nella navigazione web e piacevolezza nella visualizzazione dei contenuti HDR10. D'altro canto, ci sono aspetti migliorabili, come la fluidità nel gaming e la luminosità non all'altezza di altri competitors (1.379 nits di Samsung Galaxy S21 Ultra).

Ecco come appare la top 10 aggiornata dei migliori display su smartphone per DxOMark:

99 – Apple iPhone 13 Pro Max

93 – Huawei P50 Pro

91 – Samsung Galaxy S21 Ultra (Snapdragon & Exynos)

90 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra (Snapdragon)

89 – OnePlus 9 Pro, OnePlus 8T, Samsung Galaxy Note 20 Ultra (Exynos), TCL 20 Pro, vivo X60 Pro+

88 – Apple iPhone 12 Pro Max, LG Wing, OnePlus 8 Pro, OPPO Find X3 Pro

87 – Apple iPhone 12 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra (Exynos), vivo X51, Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Ultra

85 – Apple iPhone 12, Huawei P40 Pro, OPPO Find X3 Neo

84 – Apple iPhone 11 Pro Max

83 – OPPO Reno 5 Pro+

