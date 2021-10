Tronsmart TK09R: la tastiera meccanica con layout italiano ora in offerta da Europa

Le tastiere meccaniche, per le loro proprietà, sono sicuramente molto apprezzate sia per i PC da gaming che per quelli da ufficio. Queste sono però spesso costose e quando troviamo l'occasione, magari hanno il layout estero. Una soluzione a questo problema potrebbe essere la tastiera meccanica Tronsmart TK09R, con layout italiano, ora in offerta su Geekbuying con codice sconto e spedizione da Europa.

Codice sconto Tronsmart TK09R: la tastiera meccanica con layout in italiano in offerta su Geekbuying

L'accessorio informatico di Tronsmart non ha nulla da invidiare nello stile a tastiere meccaniche più blasonate, visto che non manca nemmeno il poggia polsi ergonomico. La chicca dei tasti è quella della retroilluminazione RGB personalizzabile, oltre ad avere tasti Macro completamente programmabili.

I tasti sono composti poi da switch Outemu, che permettono una corsa da 1 ms. Presente anche un sistema anti-ghosting, con roll over su tutti i tasti, in modo che questi ultimi vengano premuti in maniera concreta. Molto interessante anche la memoria flash da 8 MB per ricordare le impostazioni da una postazione all'altra. Tra l'altro, le luci RGB dei tasti possono andare anche a tempo di musica.

Trovate quindi la tastiera meccanica Tronsmart TK09R, con layout italiano, su Geekbuying in un'offerta da non perdere, grazie al codice sconto e soprattutto la spedizione da Europa gratis. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

