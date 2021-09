iPhone 13 Pro su DxOMark: il livello è alto, ma basta a superare Huawei e Xiaomi?

Quando esce un nuovo iPhone, l'ora della verità scatta quando si tratta di sapere come fa le foto. E giunti ad iPhone 13 Pro, l'ultimo smartphone preso in esame su DxOMark, ci si chiede come sia andata la fotocamera e, soprattutto, se è riuscita a superare Huawei e Xiaomi, da mesi al top della classifica.

iPhone 13 Pro: la fotocamera convince su DxOMark, ma i top di Huawei e Xiaomi sono avanti

Andando ad analizzare nel dettaglio la prova di DxOMark, iniziamo subito con il dire che il risultato è molto alto sia nelle foto che nei video. Questo perché nelle foto ha totalizzato 144 come punteggio complessivo, risultando molto gradevole nei colori, nell'autofocus, nelle texture e nell'esposizione. L'ente di prova ha riscontrato infatti ottimi colori ed un ottimo bilanciamento del bianco, come pure il colore della pelle anche in condizioni più complesse. Ciò che non è piaciuto sono gli artefatti, data la presenza di bagliori, ma anche alcune piccolezze nei dettagli in determinate condizioni.

I video non hanno deluso, con un alto punteggio totale, 119 punti, dove l'esposizione è eccelsa con 118 punti ma anche autofocus, rumore, stabilizzazione e colori hanno fatto una gran bella figura. Non benissimo lo Zoom, che ha totalizzato solo 76 punti, complice la grandangolare non sufficiente.

Il complessivo di tutti questi parametri ha poi portato ad un totale di 137 punti, che ha permesso ad iPhone 13 Pro di portarsi al quarto posto della graduatoria. Ma chi ha fatto meglio? Il primato lo mantiene ancora Huawei P50 Pro con 144, mentre Xiaomi Mi 11 Ultra segue a 143 e Mate 40 Pro+ a 139. Insomma, iPhone 13 Pro è sicuramente annoverabile tra i top cameraphone in commercio, ma qualcosa va ancora rodato.

Questo lo possiamo notare anche nei selfie, dove ha totalizzato 99 punti ed è ben lontano dai Huawei delle ultime generazioni, che occupano il podio da soli. E voi siete soddisfatti di come scatta le foto e registra i video iPhone 13 Pro? O credete che Huawei e Xiaomi producano smartphone ancora più votati alla multimedialità? Fatecelo sapere nei commenti!

