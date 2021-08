Anche il display di Huawei P50 Pro è il migliore, per DxOMark

A causa della sua scarsa disponibilità, Huawei P50 Pro non è finito sotto i riflettori sotto cui solitamente finiscono i top di gamma principali dell'anno. Ciò nonostante, il team DxOMark non ha tardato a farci sapere la sua in merito alle velleità multimediali dell'ultimo baluardo di casa Huawei. Uno smartphone il cui comparto fotografico è stato affinato e non rivoluzionato, anche causa ban USA, pur finendo comunque in prima posizione. E lo stesso possiamo dire del suo display, che secondo DxOMark merita anche in questo caso di salire in cima al podio.

DxOMark mette al primo posto il display di Huawei P50 Pro

La parte frontale di Huawei P50 Pro è caratterizzata da uno schermo OLED da 6,6″ Full HD+ (2700 x 1228 pixel) in 19.8:9, con densità di 450 PPI, refresh rate a 120 Hz e campionamento del tocco a 300 Hz. Uno schermo che occupa il 91,3% della sezione frontale del telefono e che soprattutto è stato calibrato ad hoc per offrire un'esperienza visiva di qualità. Lo dimostra il punteggio ottenuto su DxOMark, 93 punti che gli permettono di superare un capostipite quale Samsung Galaxy S21 Ultra. Se P50 Pro siede in prima posizione è grazie alle ottime prestazioni in tutti i parametri testati, migliorandosi specialmente nella riproduzione rispetto a P40 Pro. Gli unici due difetti riscontrati sono la luminosità automatica un po' bassa quando ci si trova all'aperto ed alcuni artefatti di aliasing.

Ecco, quindi, come cambia la top 10 dei migliori display per DxOMark:

93 – Huawei P50 Pro

91 – Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Snapdragon & Exynos)

90 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (Snapdragon)

89 – OnePlus 9 Pro, OnePlus 8T, Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (Exynos), TCL 20 Pro 5G, vivo X60 Pro+

88 – Apple iPhone 12 Pro Max, LG Wing, OnePlus 8 Pro, OPPO Find X3 Pro

87 – Apple iPhone 12 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (Exynos), vivo X51 5G, Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Ultra

85 – Huawei P40 Pro

84 – Apple iPhone 11 Pro Max

83 – OPPO Reno 5 Pro+ 5G, TCL 10 Pro

82 – ASUS ROG Phone 5

