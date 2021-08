Xiaomi Mi MIX 4 smontato: ecco i segreti della fotocamera nel display

Nelle scorse ore Xiaomi ha presentato al mondo il suo nuovo top di gamma della famiglia MIX, uno dei dispositivi più attesi dell'anno. Il motivo non è solo l'appartenenza ad una gamma storica della casa di Lei Jun ma anche le novità tecnologiche in arrivo. Infatti Xiaomi Mi MIX 4 è il primo smartphone dell'azienda con fotocamera sotto il display ed ora un video teardown ci mostra com'è fatta.

Xiaomi Mi MIX 4 ci mostra i suoi segreti in questo teardown video

La scocca di Xiaomi Mi MIX 4 è realizzata in ceramica, con un frame in metallo lungo tutto il perimetro del dispositivo. Una volta aperto, il dispositivo mostra un suddivisione in tre sezioni: nella parte superiore abbiamo il chipset (con memorie, antenne 5G e il comparto fotografico) mentre in quella di mezzo trova spazio la piastra per la ricarica wireless, insieme alla batteria a doppia cella. Infine abbiamo la sezione inferiore, che ospita speaker, porta Type-C e motore di vibrazione. Di seguito trovate il video teardown completo dedicato a Xiaomi Mi MIX 4.

Ovviamente il pezzo forte è la fotocamera nel display, praticamente invisibile a meno che non si esponga il pannello ad una luce intensa. Lo schermo presenta due aperture: una dedicata alla selfie camera, l'altra per i sensori di prossimità e luminosità.





Uno dei punti di forza del top di gamma è rappresentato dal sistema di raffreddamento, costituito da vari strati ed un foglio di rame (più la pasta termica nell'area del SoC. Allora, che ve ne pare dello Xiaomi Mi MIX 4? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!

