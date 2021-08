Xiaomi Mi TV 6 OLED ufficiale: la gamma si rinnova alla grande

Durante l'evento di lancio di Mi Pad 5 e Mi MIX 4 sono arrivate anche tante altre novità e tra queste la nuova generazione di Xiaomi Mi TV 6 OLED, con vari miglioramenti rispetto alla gamma lanciata a giugno: ecco tutti i dettagli su specifiche, caratteristiche, prezzo e disponibilità.

Xiaomi Mi TV 6 OLED ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

La rinnovata gamma Xiaomi Mi TV 6 OLED è composta da due modelli di dimensioni differenti: abbiamo la variante base da 55″ e quella extra da ben 65″, in entrambi i casi pannelli OLED con risoluzione 3840 x 2160 pixel. Non mancano altre chicche come il supporto MEMC, Dolby Vision, HDR10+, IMAX Enhanced, AOD, il DC Dimming e la certificazione TUV contro le luci blu. In termini di profondità del colore si parla di una soluzione a 10 bit, mentre per la luminosità il picco massimo è di 900 nit. Ovviamente si tratta di terminali con cornici super ottimizzate e un rapporto superficie schermo del 98.8%.

Tra tutte queste funzioni non abbiamo però un refresh rate maggiorato, che resta sui 60 Hz standard. Lato audio abbiamo uno speaker a quattro unità da 12,5 W (doppio canale e riproduzione stereo), quattro microfoni, bassi migliorati. Per le specifiche, troviamo un chipset MediaTek MTK9638 (fino a 1.6 GHz) accompagnato da una GPU G52 MC1, 3 GB di RAM e 32 GB di storage.

In termini di connettività non mancano ben 3 porte HDMI 2.0, due USB-A (di cui una 3.0), S/PDIF e LAN.

Xiaomi Mi TV 6 OLED ufficiale: prezzo e disponibilità

La nuova gamma Xiaomi Mi TV 6 OLED ha un prezzo di partenza di circa 657€ al cambio attuale, ossia 4.999 yuan, per la versione da 55″. Il modello superiore, da 65″, viene proposto a circa 920€ al cambio, quindi 6.999 yuan. Per ora si parla di disponibilità solo in Cina e non è dato di sapere se e quando arriverà anche in altri paesi.

