Realme UI 3.0 nelle prime immagini, a bordo di uno smartphone in arrivo

Durante l'evento dedicato al nuovo GT Neo 2 la compagnia asiatica ha approfittato del palcoscenico per accendere i riflettori sulla prossima Realme UI 3.0: facciamo il punto della situazione e andiamo a scoprire tutte le indiscrezioni sulle novità, gli smartphone supportati e l'uscita della nuova versione dell'interfaccia proprietaria del brand.

Aggiornamento 05/10: spuntano varie immagini della nuova interfaccia di Realme, insieme a dettagli sulla presunta data d'uscita. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo.

Realme UI 3.0: tutto quello che sappiamo finora

Design e novità

Mentre aspettiamo notizie ufficiali e novità in merito allo stile e alle funzioni della nuova versione dell'UI, la Realme UI 3.0 si mostra nelle prime immagini leak (a bordo del modello GT Neo 2). Queste ci danno un'idea di quello che ci aspetta e svelano l'interfaccia utente in generale, la home screen, le impostazioni rapide ed altro. L'aggiornamento porterà con sé anche nuove icone e sfondi, ma per ora non ci sono altri dettagli.











Comunque ci sono alcune certezze che diamo praticamente per scontate. Il nuovo aggiornamento sarà di certo basato sulla ColorOS 12 e porterà con sé tutte le novità viste con Android 12. Intanto Realme ha anche dato il via al programma beta basato sull'ultima versione dell'OS del robottino verde, ma per saperne di più sulla prossima interfaccia dovremo pazientare ancora.

Uscita e primo smartphone supportato

Partiamo subito col dire che l'azienda ha mantenuto il massimo riserbo sulla nuova interfaccia. L'evento dedicato al nuovo modello della serie GT si è concluso con un sorpresa: la conferma dell'uscita della Realme UI 3.0 ad ottobre. Manca ancora una data precisa e – soprattutto – mancano ancora dettagli concreti: nonostante ciò si vocifera di un possibile debutto il prossimo 13 ottobre, ma l'azienda non ha dato una conferma.

Il primo smartphone ad avere la Realme UI 3.0 al lancio dovrebbe essere proprio il modello GT Neo 2, in arrivo in India e in Europa. Invece il primo terminale che si aggiornerà alla nuova UI dovrebbe essere il modello GT 5G.

Non appena ci saranno novità sulla Realme UI 3.0 e sulla lista degli smartphone supportati provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

