OnePlus 7/7T si aggiorna alla OxygenOS 11.0.5.1: tutte le novità | Download

È tempo di aggiornamenti per OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro, questa volta con il roll-out della nuova OxygenOS 11.0.5.1. Se state attendendo la OxygenOS 12, ci vorrà ancora tempo prima che venga rilasciata per il vostro smartphone, visti anche i problemi riscontrati sulla serie 9. Nel frattempo, continua il supporto software alla OxygenOS 11: vediamo quali sono le novità dell'update odierno.

L'aggiornamento OxygenOS 11.0.5.1 arriva sulla famiglia OnePlus 7 e 7T

Che si tratti di OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro, il changelog della OxygenOS 11.0.5.1 rimane lo stesso:

Sistema Risolto il problema di WhatsApp che non riusciva a inviare e ricevere file multimediali Aggiornate le patch di sicurezza Android a dicembre 2021 Migliorata la stabilità di sistema



Come sempre, l'aggiornamento alla OxygenOS 11.0.5.1 è in fase di roll-out ma ci vorrà tempo prima che arrivi a tutti i possessori di OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro. Nel caso non voleste attendere, potete scaricare e installare manualmente (a vostro rischio e pericolo) oppure seguire questa guida per ricevere prima gli aggiornamenti.

