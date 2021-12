Le OnePlus Buds Z2 arrivano su Amazon e sono già in sconto!

Dopo il debutto in Italia e nello store ufficiale, le nuove cuffie True Wireless Oneplus Buds Z2 arrivano anche su Amazon: quale modo migliore di celebrare il periodo delle feste se non con una gustosa offerta lampo dedicata? Gli auricolari scendono di prezzo per la prima volta e la cifra è già decisamente golosa!

OnePlus Buds Z2 subito al minimo su Amazon con quest'offerta lampo

Volendo passare per un breve recap, OnePlus Buds Z2 sono degli auricolari TWS con indossabilità in-ear, gommini in silicone e certificazioni IP55 e IPX4 contro il sudore, gli schizzi e la polvere. Ogni cuffia è dotata di un driver da 11 mm ed è presente anche una modalità a bassa latenza da 94 ms, perfetta per giochi e video. In termini di batteria abbiamo unità da 40 mAh, mentre per la custodia si sale a 520 mAh. Presente all'appello la ricarica rapida (tramite Type-C): con 10 minuti di carica si avranno fino a 5 ore di riproduzione musicale. Non manca poi la cancellazione attiva del rumore ANC, che sfrutta i microfoni per filtrare ed eliminare i rumori dall'esterno, fino ai 40 dB. Completano il quadro il Bluetooth 5.2 ed il supporto Dolby Atmos.

Le nuove cuffie True Wireless OnePlus Buds Z2 arrivano anche su Amazon

A proposito di super offerte Amazon, vi segnaliamo che OnePlus 9 Pro da 12/256 GB è disponibile al minimo storico con Prime. Anche in questo caso si tratta di un'offerta da non lasciarsi scappare!

Siete ancora affamati di sconti in salsa OnePlus (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le promo in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

