KUGOO Kirin S1 Pro è l’ultimo botto del 2021 in offerta da Europa

I monopattini sono stati tra i mezzi elettrici più acquistati degli ultimi anni e questo anche grazie a brand come KUGOO. Questo avviene anche perché i monopattini elettrici come KUGOO Kirin S1 Pro vanno spesso in offerta e spesso a prezzi interessanti, come nel caso dello store Geekbuying che ci fa risparmiare grazie ad un codice sconto dedicato e la spedizione dall'Europa gratis.

Codice sconto KUGOO Kirin S1 Pro: il monopattino elettrico in offerta su Geekbuying

Il Kirin S1 Pro, nelle forme, non si discosta molto dagli altri Kirin e dalla versione S1 Plus, ma ha trame più spigolose nel manubrio ed assume quindi un'accezione più sportiva. Abbiamo un motore da 350W, che abbinato alla batteria da 36V/7.5 Ah, riesce a donarvi un'autonomia soddisfacente di circa 30 km.

Il monopattino KUGOO ha inoltre tre modalità di guida e di velocità, a cui si abbina un display LED per monitorare il tragitto ed un faretto anteriore sempre LED per le passeggiate notturne. Le ruote da 8″ permettono di andare perfettamente su tenute urbane, senza incorrere in difficoltà. Inoltre, abbiamo un doppio sistema di mitigazione per gli shock.

Trovate quindi il monopattino elettrico KUGOO Kirin S1 Pro in offerta sullo store di Geekbuying, in cui potete ottenerlo con un codice sconto dedicato ad un prezzo top, a cui abbinare anche la comoda spedizione dai magazzini europei. N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Siete ancora affamati di offerte su KUGOO e non solo? Iscrivendovi al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying, farete in modo di non perdere nessuna offerta e restare aggiornati in tempo reale sui vari sconti disponibili!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il