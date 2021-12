Teclast T40 Pro è il tablet tutto potenza e materiali premium

I tablet sono dispositivi tornati a grande richiesta nell'ultimo periodo e le alternative che troviamo ora sul mercato sono davvero interessanti. Tra questi, c'è un tablet che corrisponde perfettamente il rapporto qualità/prezzo ed è Teclast T40 Pro, di cui ne apprendiamo le caratteristiche peculiari e perché può essere il tablet giusto per la mobilità.

Teclast T40 Pro: perché è il tablet giusto per la mobilità

Quali sono i punti chiave del T40 Pro? Rispetto al modello T40 Plus, abbiamo un'evoluzione in specifiche e materiali costruttivi importante. Infatti, abbiamo un telaio in alluminio CNC, senza però perdere leggerezza nel prodotto. Inoltre, la sabbiatura ovviata sulla scocca restituisce un touch-and-feel interessante.

Ma non è solo bello da vedere: Teclast T40 Pro si avvale anche di un'ottima batteria da 7.000 mAh che possiamo ricaricare a 18W, quindi in tempi sostanzialmente brevi.

E se siete in giro, potreste dover scattare una foto veloce o fare una breve call di studio o di lavoro. Questo viene risolto non solo dalla fotocamera da 13 MP posteriore o 8 MP frontale, ma anche dalla comoda connessione 4G. Nel caso poi foste sotto la luce del sole, il sensore di luminosità, ma anche il sensore di prossimità ed il giroscopio fanno il loro importante lavoro.

Tutto questo si va poi ad abbinare ad un ottimo display 2K IPS, ad un chipset Unisoc T618 ed un comparto memorie molto ampio da 8/128 GB. E per concludere, anche un comparto audio invidiabile con 4 speaker.

Se siete interessati all'acquisto del Teclast T40 Pro, le soluzioni che potete intraprendere sono due: la prima è prendervi tutte le info necessarie dal sito ufficiale e la seconda, andandolo a comprare sullo store di AliExpress ad un prezzo competitivo.

