GizAwards 2021: i migliori dispositivi tech dell’anno!

Migliori cuffie

Partiamo subito con un prodotto di tutto rispetto, per cui è davvero difficile trovare un difetto: la palma per le migliori cuffie TWS di quest'anno va alle Soundcore Liberty 3 Pro, auricolari completi ed eleganti. Dotate di uno stile raffinato, le cuffie TWS di Anker offrono indossabilità in-ear, codec LDAC e cancellazione attiva del rumore. Le abbiamo apprezzate tanto e siamo certi che le adorerete!

Anker Soundcore Liberty 3 Pro Huawei Freebuds 4 OPPO Enco Air

Si cambia genere con le Huawei FreeBuds 4, anche in questo caso un paio di auricolari che non hanno bisogno di presentazioni. Le ultime cuffie TWS top del brand cinese arrivano con ANC e design semi in-ear, per la massima comodità (anche grazie al peso irrisorio). Inoltre la colorazione Silver Frost… è stupenda! La panoramica delle migliori cuffie si conclude con OPPO Enco Air, altro paio semi in-ear. OPPO si difende alla grande ed è stata in grado di regalarci degli auricolari TWS soddisfacenti e prestanti, sia per l'audio che per la riduzione del rumore.

Curiosi di scoprire tutte le categorie di dispositivi tech premiate dai nostri GizAwards 2021? Allora utilizzate il selettore presente nell'articolo per visualizzare le varie pagine.