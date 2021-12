Blackview ha lanciato il suo tablet più potente (e con Widevine L1)

Dopo l'annuncio di fine novembre e la panoramica delle caratteristiche utili per studio e produttività, è arrivato il momento di mettere le mani sul nuovo Blackview Tab 11: il tablet con Widevine L1 debutta finalmente su AliExpress e non poteva che cominciare col botto, grazie al doppio codice sconto dedicato.

Blackview Tab 11 è in vendita su AliExpress ed è già in sconto

Come anticipato anche in precedenza, il nuovo arrivato della famiglia di tablet di Blackview adotta un ampio display da 10.36″ con risoluzione 2K ed una luminosità massima di 360 nit. Il dispositivo presenta linee squadrate con bordi arrotondati, per un aspetto stiloso e alla moda (anche se “ispirato”). Inoltre si tratta di una soluzione maneggevole e comoda da utilizzare, dotata di un corpo dello spessore di soli 8.1 mm. Blackview Tab 11 monta un chipset UNISOC T161, supportato da 8 GB DI RAM LPDDR4 e 128 GB di storage eMMC 5.1, mentre il comparto fotografico offre un sensore principale da 13 MP (Sony IMX258) ed una selfie camera da 8 MP (IMX219).

Il sistema operativo Android 11 arriva sotto forma di interfaccia Doke OS_P 2.0 e non si fa mancare nulla (specialmente la modalità Split Screen, fondamentale per la produttività). Inoltre, l'app di sistema dedicata alle Note permette di prendere appunti in modo rapido ed intuitivo. Una delle caratteristiche più importanti di Blackview Tab 11 è senza dubbio la presenza della certificazione Widevine L1, fondamentale per godere della risoluzione a 1080p per le principali app di streaming video (come YouTube, Netflix, Disney+ e non solo). Completano il quadro il supporto Dual SIM ibrido (2 schedine o una schedina e una microSD), una batteria da 6.580 mAh e tre colorazioni eleganti (Meteorite Grey, Moonligh Silver e Teal Green).

Il nuovo tablet Blackview Tab 11 debutta in offerta su AliExpress: oltre al codice sconto che trovate nel box qui sotto è possibile anche applicare il Coupon Venditore (presente subito sotto il prezzo, nella pagina del prodotto), in modo da ottenere un risparmio super. Se non visualizzare il box in basso provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

con 25 super offerte da svelare ogni giorno fino a Natale

⭐️ Scopri il