Blackview Tab 11 è il nuovo tablet che punta su produttività ed intrattenimento

Come anticipato a inizio mese, ecco che il produttore cinese ha finalmente annunciato ufficialmente il nuovo tablet Blackview Tab 11, terminale votato all'intrattenimento e alla produttività grazie ad un display ampio e alcune chicche da non sottovalutare. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità!

Blackview Tab 11: tutto quello che c'è da sapere

Il nuovo arrivato di Blackview si fa subito apprezzare grazie ad un display ampio, una soluzione IPS da 10.36″ con risoluzione Full HD+ (2000 x 1200 pixel) e densità di 226 PPI. Il dispositivo offre la certificazione Widevine L1, utile per godere dello streaming video in alta qualità (per Netflix, Disney+, YouTube e così via): si tratta di una caratteristiche che gli utenti apprezzano particolarmente e che fa sempre piacere trovare per beneficiare a pieno del proprio tablet.

Il cuore del Blackview Tab 11 è il chipset Unisoc T618, octa-core fino a 2.0 GHz supportato da 8 GB di RAM LPDDR4 e 128 GB di storage eMMC 5.1, espandibile tramite microSD. Il comparto fotografico si affida ad un sensore IMX258 da 13 MP mentre frontalmente abbiamo un modulo IMX219 da 8 MP. La batteria è un'unità da 6.580 mAh ed è presente il GPS per la localizzazione satellitare. Trattandosi di un dispositivo pensato per la multimedialità non può mancare un ingresso mini-jack da 3.5 mm per le cuffie. Per concludere in bellezza, vi segnaliamo che il tablet ospita un modulo Dual SIM 4G, per sfruttare la connessione dati in qualsiasi momento.

Trovate il nuovo Blackview Tab 11 su AliExpress, ma il debutto vero e proprio avverrà nel corso dei prossimi giorni. Ciò vuol dire che sarà proposto in offerta e che il prezzo scenderà a soli 189.99$. Comunque di seguito è presente il link per la pagina del prodotto: se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

