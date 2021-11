Blackview Tab 11 è in arrivo a novembre e non sarà solo

Negli ultimi mesi la compagnia cinese ha pensato bene di offrire tutta una serie di tablet, in modo da mettere a disposizione una scelta nutrita. E prima della fine del 2021 il portfolio del brand si arricchirà con altri tre modelli, tutti in arrivo a novembre: Blackview Tab 11, Tab 6 e Tab 6 Kids sono in dirittura d'arrivo e puntano forte sulla multimedialità (ovviamente ad un prezzo contenuto).

Blackview Tab 11, Tab 6 e Tab 6 Kids in arrivo a novembre: che cosa ci aspetta

Ovviamente Blackview Tab 11 sarà il modello di punta del trittico: frontalmente troveremo un display 2K da 10.36″ di diagonale, una soluzione pensata per godere al meglio delle proprie serie TV preferite (anche grazie al supporto Widevine L1). Rispetto al predecessore avremo una batteria maggiorata – si passa da 6.580 mAh a 7.480 mAh – mentre lato memorie non mancheranno ben 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Per quanto riguarda il chipset a bordo Blackview Tab 11 si allontana dal precedente modello – mosso da una soluzione MediaTek – e punta su un SoC Unisoc T618. Completano il quadro l'interfaccia Doke OS_P 2.0 (basata su Android 11), la connettività 4G LTE e tre colorazioni super eleganti (le vedete nell'immagine in basso).

Tab 11

Tab 6

Oltre a questo modello arriverà anche il tablet Blackview Tab 6, terminale dotato di un display da 8″ di diagonale, una capiente batteria da 5.580 mAh ed un chipset Unisoc T310. Lato memorie abbiamo 3 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibile fino a 128 GB tramite microSD. Non manca poi il supporto alla modalità e-Book, utile per trasformare il tablet in un pratico strumento per la lettura.

Infine Blackview Tab 6 Kids è il tablet Android dedicato ai più piccoli: in termini di specifiche ricalca quanto visto finora con il modello Tab 6, ma introduce un design resistente e colorato (grazie ad un case anti-caduta in EVA), insieme alla pratica app iKids (utile proprio per intrattenere i piccoli di casa).

I tre nuovi tablet di Blackview saranno disponibili a stretto giro: il modello Tab 11 arriverà l'11 novembre mentre il 15 novembre sarà la volta dei dispositivi Tab 6 e Tab 6 Kids. Per maggiori dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale dell'azienda (lo trovate qui): comunque i prezzi e le promozioni collegate ai dispositivi saranno svelate nel corso dei prossimi giorni.

Articolo sponsorizzato.

