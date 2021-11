ZTE cerca nuovi creator: chi ha il “Pave the Way”?

Grazie alla sua filosofia votata all'innovazione, ZTE ha lanciato i suoi smartphone ognuno con una peculiarità importante. Ma vuole fare di più e capire chi possiede lo spirito del “Pave the Way“, lanciando un contest votata a scovare i 10 migliori creator che possano rappresentare il brand nei più recenti mezzi di comunicazione.

ZTE “Pave the Way”: tutti i dettagli per il contest per nuovi creator

Cosa serve per essere i nuovi creator per ZTE e come fare per candidarsi? Anzitutto, bisogna sapere che il brand sta cercando solamente 10 fortunati, quindi la competizione sarà sicuramente molto serrata. E per essere tra questi, la prima condizione fondamentale è essere dei grandi estimatori dell'azienda e conoscere il loro percorso nell'innovazione tecnologica del settore smartphone.

Oltre a ciò, bisogna avere non solo la volontà di essere accostati al brand, ma anche essere pronti a rappresentarlo nelle future campagne. Ma come dovrete rappresentare il brand? Essendo attivi sui social media e portare sui vostri canali tutto l'universo ZTE. Ovviamente, bisognerà essere non solo maggiorenni (18 anni o più), ma anche avere un ottimo livello di inglese ed essere residenti nei paesi in cui ZTE opera, tra cui l'Italia.

Per presentare la vostra candidatura, che sarà aperta entro il 31 dicembre 2021 alle 13:00, bisognerà registrarsi al link che trovate qui sotto, così da poter ottenere la possibilità di provare i prodotti ZTE per primi e di poter essere la voce dell'azienda!

N.B. Se non doveste visualizzare il box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Se invece volete saperne di più sulle offerte che ZTE ha riservato per il Black Friday, tra cui la promozione sul nuovo Axon 30 5G che è riuscito ad ottenere il premio CMF Design Award 2021 per il suo stile unico e la sua tecnologia innovativa, vi lasciamo l'articolo dedicato.

Articolo Sponsorizzato.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da