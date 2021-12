Honor, la serie X è da record: il primo modello è ancora utilizzato dopo 8 anni

Nelle scorse ore abbiamo appreso che Honor lancerà il suo nuovo X30 il 16 dicembre 2021. Questo smartphone è solo l'ultimo di una lunga serie di smartphone lanciati per la serie X, che ha compiuto ormai 8 anni, segnando tanti record di vendite per il brand e che vede il suo capostipite ancora utilizzato.

Honor serie X: 90 milioni di smartphone venduti, ma il modello 3X è ancora utilizzato dopo 8 anni

A parlare di quanto fatto dalla serie X è il CMO di Honor Harrison Jiang, che racconta come nel 2013 il brand, agli albori della sua nascita da una costola di Huawei, lanciò il primo esponente della gamma: Honor 3X. All'epoca, come constatammo in recensione, si rivelò sicuramente un ottimo smartphone e tra l'altro diede il via ad una stirpe di smartphone molto apprezzati.

Tanto apprezzati che non solo si ebbe un volume di vendite che nel 2021 ha raggiunto i 90 milioni di dispositivi venduti in tutto il mondo, ma che vede proprio 3X utilizzato ancora attivamente da ben 40.000 utenti attivi (fonte interna Honor), segno che nel tempo non per tutti le prestazioni sono venute meno.

Ovviamente, dopo questo modello si sono succeduti smartphone molto apprezzati come Honor 6X o anche l'ultimo con servizi Google prima dell'indipendenza, Honor 9X. Per non parlare ovviamente dei nuovi lanciati tra il 2020 ed il 2021.

Non sappiamo se Honor riporterà anche da noi questa gamma, ma è chiaro che sarebbe un'alternativa gradita, come è sempre stata, ai vari smartphone mid-range ad oggi visti sul mercato.

con 25 super offerte da svelare ogni giorno fino a Natale

⭐️ Scopri il