Avvistato un nuovo Realme GT: il TENAA svela immagini e specifiche

Ultimamente si è parlato tanto del prossimo GT 2 Pro, il primo dispositivo del brand equipaggiato con il chipset di punta Snapdragon 8 Gen 1. Tuttavia sembra che questa non sarà l'unica novità in arrivo per la serie GT: il TENAA ha certificato il misterioso smartphone Realme siglato RMX3310, dispositivo inedito ma dotato di un look collaudato e specifiche tecniche di fascia alta.

Il TENAA certifica il modello RMX3310: nuova aggiunta alla serie Realme GT?

L'ente certificativo cinese ha pubblicato immagini e specifiche del dispositivo RMX3310, un terminale dotato di un design molto simile a quello del recente GT Neo 2. Ovviamente non è solo il look a far propendere per la fascia alta e per una nuova aggiunta alla serie Realme GT. In fondo anche l'ultimo Realme 9i, protagonista di un corposo leak, dovrebbe avere questo stile per la back cover. Nel caso del modello RMX3310 il TENAA parla chiaro: si tratta di un terminale con specifiche elevate e quindi è molto probabile che si tratti di una soluzione pensata per la famiglia GT.





Lo smartphone monta un ampio pannello AMOLED Full HD+ da 6.62″, presumibilmente con refresh rate elevato (ma non confermato). Il corpo misura 162,9 x 75,8 x 8,6 mm per un peso di 199,8 grammi mentre il cuore del dispositivo è un chipset octa-core fino a 2.84 GHz, quasi sicuramente lo Snapdragon 888. Lato memorie troviamo 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Non viene specificata la versione Android quindi andiamo con un'ipotesi positiva e speriamo in Android 12 con Realme UI 3.0.

Il comparto fotografico si basa su un triplo modulo da 50 + 8 + 2 MP mentre frontalmente trova spazio una selfie camera da 16 MP. La batteria è un'unità a doppia cella da 2.440 mAh: ciò vuol dire che dovremmo avere una capienza di 5.000 mAh ed un'elevata velocità di ricarica (forse a 65W).

Come anticipato il nome commerciale dello smartphone RMX3310 non è stato ancora svelato ma sembra un dispositivo della serie Realme GT. Il lancio potrebbe avvenire nel corso del primo trimestre del 2022, quindi restiamo in attesa di ulteriori novità.ù

