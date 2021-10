Honor X30 Max: ufficiale il gigante dalle tante potenzialità

Con il debutto del precedente X10 Max si è concretizzata la promessa di Honor di continuare a realizzare altri modelli della serie e questa promessa si è risolta nel nuovo Honor X30 Max. In fondo parliamo pur sempre di veri e propri phablet, cioè dispositivi dedicati ad un pubblico di nicchia. Per quanto il trend generale viri verso display sempre più ampi, i produttori cercano un equilibrio nelle dimensioni per non “spaventare” gli utenti. Proprio per questo, pare che la casa cinese non sia intenzionata a dire basta ai dispositivi “XXL”, perciò scopriamo quali sono le sue caratteristiche tecniche.

Honor X30 Max: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Dopo i modelli X20 e X20 SE, Honor X30 Max cambia un po' le carte in tavola sia per le dimensioni, sia per lo stile. Infatti, il terminale sancisce il ritorno dei phablet del brand, che però non si avvale di un design che possiamo definire attualissimo. Questo perché frontalmente abbiamo un pannello con notch a goccia che certo, non è una soluzione troppo accentuata, ma comunque poco adatta in un mondo dominato dal punch-hole.

Passando a quello che riguarda le caratteristiche del display, X30 Max ha dalla sua un pannello LCD da ben 7.09″ di diagonale, con risoluzione Full HD+ (2280 x 1080 pixel), rapporto screen-to-body del 90%, pixel RGBW e gamma cromatica DCI-P3. Le misure del corpo sono di 174.37 x 84.91 x 8.3 mm, con il lettore d'impronte posto lateralmente ed integrato nel pulsante di accensione.

Hardware, software e fotocamera

Il lato hardware di Honor X30 Max è quello che più dà probabilmente più soddisfazione. Lo smartphone si avvale infatti di una soluzione MediaTek 5G, più precisamente il SoC Dimensity 900, che ultimamente è molto presente sul mercato. Lato memorie abbiamo 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage mentre l'alimentazione è fornita da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida SuperCharge a 22.5W. Non manca il supporto alle tecnologie GPU Turbo X e Virtual RAM, così come l'NFC.

Molto interessante è il comparto audio di questo smartphone. Di solito, dispositivi di fascia media tendono ad avere uno speaker mono, anche per una questione di costi. Ma la super spinta sulla multimedialità di X30 Max è dettata anche dalla presenza di speaker stereo, che lo rende ideale per guardare video e servizi streaming. Lato software è implementata la Magic UI 4.2 basata su Android 11.

In merito al comparto fotografico, Honor X30 Max si affida ad un sensore principale da 64 MP, accompagnato da un modulo da 2 MP per la profondità di campo. Frontalmente, all'interno del notch a goccia, trova spazio una selfie camera da 8 MP f/2.0.

Honor X30 Max – prezzo e disponibilità

Honor X30 Max arriva sul mercato cinese insieme al più compatto X30i, diventando uno dei prodotti di punta Singles Day 11.11 (un periodo di offerte ghiotte per i cinesi e per noi occidentali). Per quanto riguarda il prezzo, il nuovo mid-range gigante costa circa 323€ (2.399 yuan) per la configurazione 8/128 GB, mentre sale a circa 364€ per la versione 8/256 GB. Quanto ad una distribuzione Global, non si sa ancora se nutrire speranze in merito o meno, ma viene da chiedersi se alle nostre latitudini la richiesta sia effettivamente alta per poterlo importare.

