Blackview Tab 11: ecco perché è il tablet giusto per gli studenti

Essere studenti oggi, specie all'Università, è sicuramente un qualcosa di più ampio rispetto a qualche anno fa e oltre al mero studio, si aggiunge tutta una serie di fattori sociali tramite i dispositivi intelligenti. Per questo un prodotto come Blackview Tab 11 può essere un tablet che apre a tutte queste possibilità semplicemente con le sue caratteristiche principali, soprattutto considerando il rapporto qualità/prezzo.

Blackview Tab 11: perché è perfetto per scuola e tempo libero tutto insieme

Cosa contraddistingue Blackview Tab 11 nelle sue caratteristiche? Se volessimo iniziare anche solo dal display, un pannello IPS 10.36″ con risoluzione Full HD+, ci accorgiamo di avere una finestra non solo sulla produttività che riguarda il prendere appunti o svolgere attività di modifica documenti, ma anche di godersi il meglio delle piattaforme in streaming grazie al supporto ai contenuti in alta definizione.

Se guardiamo al primo utilizzo, grazie all'applicazione di sistema Notebook, abbiamo un programma molto completo per prendere nota di ciò che ci interessa durante i corsi universitari o a casa durante i compiti di scuola. Questo va poi abbinato alle applicazioni Office WPS pre-installate, che grazie alla tastiera magnetica in dotazione lo rende un piccolo laptop Android. Infine, per chi svolge due azioni contemporanee, può servirsi non solo della modalità Split Screen, ma anche della modalità Scura per non stancarsi gli occhi durante le attività serali.

E se guardiamo alla multimedialità, il supporto Widevine L1 è importante perché ci permette di guardare i contenuti Netflix, Prime Video e Disney+ in Full HD, che non è sempre comune da trovare nelle soluzioni che fanno del rapporto qualità/prezzo il punto di forza. Quindi, anche il tempo libero ne giova. E proprio il tempo libero ci porta alla comoda modalità Game, che permette di “isolarsi” dal resto per giocare ai titoli Android senza interruzioni.

Insomma, Blackview Tab 11 non è un tablet che vuole scendere a compromessi, basti pensare alla memoria da 8 GB RAM e 128 GB di storage, ma soprattutto vuole essere un'alternativa ideale per chi affronta la quotidianità accademica e cerca un prodotto portatile conveniente.

