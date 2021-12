Xiaomi 12, 12 Pro e 12X sono pronti: i tre modelli arrivano sul TENAA

Cresce sempre più l'attesa per l'arrivo della serie Xiaomi 12, che sembra ormai imminente. Ed avvalorare quanto detto è l'approdo sul TENAA dei tre modelli previsti sul mercato a breve, cioè il modello Xiaomi 12 base, il compatto 12X e soprattutto il 12 Pro, di cui è stata certificata anche la ricarica.

Xiaomi 12, 12 Pro e 12X: cosa trapela dal TENAA e quale sarà la ricarica del modello Pro?

A rivelare la tripla entrata nell'ente certificativo del governo cinese è Digital Chat Station, che ci mostra in successione i modelli con numero identificativo 2201123C (Xiaomi 12), 2201122C (Xiaomi 12 Pro) e 2112123AC (Xiaomi 12X), che corrispondono alle sigle cinesi di quelle certificate sia sul mercato Global che sul mercato indiano (ricordiamo che i modelli cinesi terminano tutti con la lettera C, mentre nel nostro mercato è indicato G e in quello indiano la I).

Ma oltre a ciò, cosa ci racconta la certificazione TENAA dell'imminente serie 12? Purtroppo non molto, se non che sono tutti dispositivi 5G. A differenza di quando compaiono in maniera completa, non abbiamo ancora immagini della scocca e informazioni sulle varie specifiche tecniche, ma è molto probabile che non tarderanno molto ad arrivare.

C'è però qualcosa che possiamo dire in merito a Xiaomi 12 Pro. Infatti, sempre da Digital Chat Station apprendiamo che il modello top dei tre si avvarrà di una ricarica da 120W, inedita per un modello Pro. Infatti, i 120W nella serie regolare arrivarono solo su Mi 10 Ultra, ma non su 11 Ultra e Pro, che si assestarono sui 67W. Un bel passo in avanti quindi per questo smartphone, che raggiunge 11T Pro, MIX 4 e Redmi Note 11 Pro+.

Non ci resta quindi che attendere i prossimi giorni per capire quando Xiaomi sarà definitivamente pronta a presentarli, invertendo un po' il trend dello scorso anno, dove il modello Pro arrivò solo in seguito rispetto al modello standard. In ogni caso, se ne volete sapere di più, vi lasciamo l'approfondimento dedicato a Xiaomi 12 e 12 Pro ma anche il focus su 12X.

con 25 super offerte da svelare ogni giorno fino a Natale

⭐️ Scopri il