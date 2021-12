Amazfit GTR 3 Pro riceve un sostanzioso aggiornamento: tutte le novità

Dopo l'arrivo sul mercato con grandi aspettative che, dobbiamo dire, sono state rispettate, i nuovi Amazfit GTR 3 Pro, GTR 3 e GTS 3 continuano si fanno sempre più interessanti con gli aggiornamenti. Non a caso infatti, il nuovo major update che copre soprattutto il modello Pro ci porta novità importanti anche in Italia.

Aggiornamento Amazfit GTR 3 Pro: arriva la prima app di terze parti e non solo

Cosa ci porta quindi il nuovo update con release 8.26.3.1, disponibile anche in Italia? La prima cosa è senza dubbio quella più interessante: infatti, su Amazfit GTR 3 Pro debutta un'applicazione di terze parte tramite l'app store di Zepp. Si tratta dell'applicazione GoPro Mini, quindi collegata alla famosa serie di action camera, probabilmente per gestire i vari prodotti del brand. Questo fa presagire che in futuro avremo anche altri applicativi disponibili per questo smartwatch, che ora può realmente competere con i blasonati Wear OS e Apple Watch.

Per il resto delle novità, troviamo l'indicatore dello stato delle app sulle watch face, ma anche la funzione blocco schermo dal control center. Inoltre, arriva la calibrazione manuale dell'altitudine e infine, troviamo i soliti miglioramenti alla stabilità e risoluzione di bug.

Insomma, un aggiornamento davvero niente male a cui possiamo aggiungere quello per GTS 3 e GTR 3, che app GoPro Mini a parte, è praticamente identico a quello del modello Pro tramite release 7.30.3.1. Ricordiamo che questo update è in roll out anche in Italia, quindi vi basterà controllare tramite l'applicazione Zepp. Se volete saperne di più su GTR 3 Pro, vi lasciamo la recensione completa.

con offerte e coupon esclusivi sempre diversi