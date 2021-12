Wear OS 3 si mostra stock per la prima volta

Considerato uno dei sistemi operativi per wearable più affidabili sul mercato, Google Wear OS è arrivato alla sua versione 3, sebbene non direttamente. Infatti, esso ha debuttato su Samsung Galaxy Watch 4, che però non ha una versione stock bensì un'interfaccia proprietaria (One UI Watch) ma che ora, nei primi screenshot, si mostra proprio sgombra da tale personalizzazione.

Google Wear OS 3 stock: cosa sappiamo ad ora?

Design e caratteristiche

1 di 4

A rivelare come sarà la versione base di Wear OS 3 è un utente su Reddit, che ci mostra alcuni screenshot ricavati da un'emulazione di Android Studio Emulator. Questa piattaforma nasce per gli sviluppatori al fine di testare le applicazioni. Per questo, adesso possiamo conoscere come dovrebbe essere l'interfaccia stock del sistema per smartwatch di Google.

1 di 4

Chiaramente, essa si presenta più pulita rispetto a quella di Samsung, sebbene le differenze non siano poi così rilevanti. Infatti, oltre ai pulsanti più grandi e curvilinei ma anche per le icone più colorate, non ci si disposta molto da quanto visto dalla One UI Watch. Certo è che anche i menù sono più puliti e visivamente più semplici, in pieno spirito Google.

Data uscita

Ma la vera domanda che si pone ora è: su quali smartwatch arriverà Wear OS 3? Qualche tempo fa abbiamo realizzato un approfondimento in corso d'aggiornamento, dove ci sono ipotesi e conferme in merito su quali dispositivi riceveranno l'update. Molto probabile però, che l'apripista del sistema Google sia proprio lo smartwatch proprietario, il chiacchierato Pixel Watch in lavorazione.

con 25 super offerte da svelare ogni giorno fino a Natale

⭐️ Scopri il