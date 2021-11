L’auto elettrica Xiaomi e Huawei a tutta batteria: investimenti enormi in Cina

Il mercato degli smartphone è saturo, aziende come Xiaomi e Huawei lo sanno e stanno dirottando le proprie mire espansionistiche al mondo delle auto elettriche. Finora, però, per queste due compagnie si è parlato di strategie ben differente, con Xiaomi che ha manifestato pubblicamente la volontà di creare una sua auto vera e propria. Al contrario, Huawei è già entrata nel settore ma come azienda partner di altre case automobilistiche, fornendo loro soluzioni hardware e software. Ma non sorprenderebbe che prima o poi anche Huawei potesse ricalcare le orme di Xiaomi e fare anch'essa una sua automobile a marchio Huawei. D'altronde, da quando c'è il ban USA, si è parlato in lungo e largo dei vari piani B che l'azienda potrebbe attuare per tuffarsi in altri mercati al di fuori di quello degli smartphone.

La prima auto elettrica Xiaomi e Huawei potrebbe passare dalle “mani” di NIO

Secondo un nuovo report dall'Asia, sia Xiaomi che Huawei avrebbero intensificato i propri lavori in tal senso grazie anche a una sorta di partnership con NIO. Entrambe le aziende avrebbero effettuato grossi investimenti in Weilan New Energy, azienda che realizza e fornisce batterie elettriche a NIO e ad altre compagnie del settore. Per esempio, le batterie di Weilan New Energy le troviamo a bordo della NIO ET7, l'auto elettrica con più autonomia al mondo e che sfida la diretta rivale Tesla.

Auto, la NIO ET7, che nel corso del 2021 ha fatto il suo debutto in Europa e la cui grande autonomia è merito anche di Weilan New Energy. Non stupisce, quindi, che Xiaomi e Huawei avrebbero deciso di investire un totale di circa 782 milioni di dollari, un investimento che non può non essere letto come un assicurarsi che le proprie future auto elettriche montino queste batterie di ultima generazione.

