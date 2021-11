OPPO prepara il suo primo modello con Dimensity 920

Non solo Xiaomi: anche OPPO si sta preparando a fare suo il MediaTek Dimensity 920 e a integrarlo su uno dei suoi prossimo smartphone. Per il momento non ne conosciamo il nome, ma le voci corrono e ci permettono di tracciarne un primissimo identikit. I primissimi smartphone ad averlo introdotto al pubblico sono stati Redmi Note 11 Pro e Pro+, ma è solo questione di tempo affinché le aziende rivali facciano lo stesso.

Annunciato assieme al Dimensity 810, il Dimensity 920 si contraddistingue per essere uno dei vari chip MediaTek con processo produttivo a 6 nm. Il SoC contiene una CPU octa-core (2 x 2,5 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55) e una GPU Mali-G68 MC4, oltre a memorie con supporto agli standard LPDDR5 per i moduli RAM e UFS 3.1 per l'archiviazione interna. Come tutti i chipset di nuova generazione, Dimensity 920 non può esimersi dal portare con sé il modem 5G per le nuove reti wireless, oltre a Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2.

Trapelano le specifiche del primo smartphone OPPO con Dimensity 920

Ma cosa sappiamo di questo inedito smartphone OPPO, oltre al fatto che dovrebbe montare il MediaTek Dimensity 920? Stando alle informazioni trapelate, avrebbe uno schermo AMOLED da 6,43″ Full HD+ a 90 Hz con luminosità di picco a 1.300 nits, protezione Gorilla Glass 5 e sensore ID nello schermo. Si tratterebbe dello stesso pannello visto su precedenti modelli quali OPPO Reno 7, Realme GT e GT Neo.

Nonostante gli standard più evoluti, lo smartphone OPPO avrebbe tagli di memoria da 8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di storage UFS 2.2. All'interno ci sarebbe poi una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida 60W. Infine, il comparto fotografico sarebbe composto da una tripla fotocamera con sensore da 64 MP, grandangolare Sony IMX355 e macro. Sul davanti, invece, ci sarebbe una selfie camera Sony IMX471 da 16 MP.

Non ne conosciamo ancora il prezzo, ma sappiamo già quelli che sarebbero i prezzi del primo smartphone OPPO. Ammonterebbero a 1.999 yuan (277€) per la 8/128 GB e 2.299 yuan (318€) per quella da 8/256 GB.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da