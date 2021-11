vivo Black Friday 2021: smartphone con sconti imperdibili

Il Black Friday è sicuramente l'occasione migliore per poter acquistare uno smartphone, grazie alle tante offerte che arrivano da tutto il web. E tra i brand che aderiscono al Black Friday 2021 c'è anche vivo, che porta tutta la sua gamma Y in offerta a prezzi davvero interessanti.

vivo Black Friday 2021: tutti gli smartphone serie Y in offerta sui vari store

Quali sono gli smartphone vivo in offerta per il Black Friday? Il brand ha portato in sconto tutta la sua ultima gamma Y, dal prezzo molto accessibile e corrispondente a tante fasce di utenza. Di seguito infatti trovate le offerte per vivo Y33s, Y21s, Y72 5G e Y21 dai vari store italiani. N.B. Se non doveste visualizzare i box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

vivo Y33s

Con la sua fotocamera da 50 MP display Full HD+, chipset Helio G80 e 128 GB di storage, vivo Y33s è una delle migliori soluzioni per rapporto qualità/prezzo.

vivo Y21s

Per chi vuole un prodotto simile ma puntare ancor di più al risparmio, vivo Y21s può essere la scelta giusta: con soli 149.99€ vi portare a casa uno smartphone con fotocamera 50 MP.

vivo Y72 – smartphone 5G in offerta

Cerchi uno smartphone 5G dalle ottime prestazioni ad un prezzo molto competitivo? vivo Y72 è ciò che può fare al caso tuo.

vivo Y21

Infine, se siete alla ricerca di un entry-level competitivo e senza fronzoli, vivo Y21 può fare sicuramente per voi.

Ricordiamo che tutti questi smartphone vivo sono disponibili ai prezzi in offerta solo fino al 29 novembre 2021, in concomitanza con il Cyber Monday 2021.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da