Ritorna Xiaomi Hey+ e questa volta fa il verso a Redmi Watch 2

Sono passati ben tre anni dal lancio dei primi dispositivi della serie Hey+ (il modello base e la versione spigolosa 1S): si trattava di varianti delle precedenti Mi Band, con alcune differenze e disponibilità tramite la piattaforma di crowdfunding Xiaomi YouPin. Ora, a distanza di anni, la casa di Lei Jun ha pensato di rispolverare il marchio e lanciare sul mercato Xiaomi Hey+ Watch, dispositivo che sembra trarre ispirazione dall'attuale Redmi Watch 2.

Xiaomi Hey+ Watch: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

La serie Hey+ (conosciuta anche come Black Plus) cambia quindi registro e passa dai fitness tracker agli smartwatch. Il nuovo dispositivo arriva in Cina su Xiaomi YouPin come Hey+ Watch e porta varie novità rispetto al passato. Come anticipato in apertura, l'indossabile ricalca il design di Redmi Watch 2 (seppur con alcune lievi differenze estetiche): comunque il resto del look rimane invariato, con un display squadrato ed un pulsante fisico laterale, al centro della scocca destra; il corpo è realizzato in lega di alluminio, con uno spessore di 10.3 mm ed un peso di 36 grammi.

Il dispositivo adotta un pannello AMOLED, ma rispetto al modello Redmi (da 1.6″) si sale a ben 1.78″, con risoluzione 448 x 368 pixel ed un vetro protettivo con curvatura 2.5D.





Presenti all'appello l'impermeabilità di tipo IP68 e il Bluetooth 5.0, insieme al monitoraggio continuo dell'attività cardiaca e del sonno, il rilevamento dei valori SpO2 e tante modalità sportive. La batteria è un'unità da 305 mAh (contro i 225 mAh di Redmi) ed offre un'autonomia fino a 21 giorni di utilizzo (29 con un uso moderato): anche in questo caso si sale rispetto ai 12 giorni di Redmi Watch 2. Stranamente non troviamo né l'NFC né il GPS, entrambi presenti a bordo della soluzione Redmi.

Xiaomi Hey+ Watch – Prezzo e disponibilità

Il nuovo indossabile Xiaomi Hey+ Watch è attualmente in fase di crowdfunding sulla piattaforma YouPin, al prezzo di circa 54€ al cambio attuale (ossia 399 yuan).

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!💰 Sta arrivando il Singles Day con ledell'anno dagli