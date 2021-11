Xiaomi Mi Bunny Watch 5 Pro: lo smartwatch per bambini diventa sempre più prestante

Tra le innumerevoli soluzioni intelligenti di Xiaomi, ci sono anche una serie di prodotti pensati per i più piccoli. Tra quelli più noti troviamo gli smartwatch per bambini, come il nuovo Xiaomi Mi Bunny Children's Learning Watch 5 Pro, che si distingue per avere caratteristiche molto interessanti.

Xiaomi Mi Bunny Children's Learning Watch 5 Pro: tutto sul nuovo smartphone per bambini

Dalla struttura molto simile ai modelli precedenti, si avvale però di una struttura più generosa complice anche un miglior comparto hardware e soprattutto un display più ampio da 1.78″, contornato da un drop notch per la selfie camera da 5 MP. Sul bordo troviamo inoltre la fotocamera principale da 13 MP. All'interno è presente uno storage di 8 GB, una super batteria da 900 mAh ed un modem 4G ed NFC per biglietti dei mezzi.

Non mancano inoltre tutti i soliti sistemi di localizzazione, anche 3D, utili per i genitori al fine di rintracciare i bambini nel caso si fosse in aree a più piani o comunque il percorso effettuato tramite smartphone. Presente inoltre la piena compatibilità all'assistente vocale XiaoAI. Infine, è impermeabile fino a 20 metri e non manca una sensoristica per i vari monitoraggi dei parametri vitali.

Il nuovo smartwatch per bambini Xiaomi Mi Bunny Children's Learning Watch 5 Pro arriva sul mercato cinese ad un prezzo di circa 162€ (1.199 yuan), che possono sembrare tanti ma che per un dispositivo del genere sono sicuramente inquadrati.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Singles Day con ledell'anno dagli