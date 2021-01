Xiaomi Mi Bunny Phone Watch A7 è lo smartwatch per bambini più economico

Sebbene in Occidente non sia ancora del tutto integrata la concezione di dispositivo smart per bambini, in Cina ha grande successo ed i marchi più influenti hanno prodotto già tanti indossabili del genere. L'ultimo arrivato è, manco a dirlo, di Xiaomi che rinnova la gamma Mi Bunny Children's Phone Watch, con il nuovo smartwatch per bambini A7 dal prezzo davvero economico.

Xiaomi Mi Bunny Phone Watch A7: display a colori, supporto SIM e XiaoAI nello smartwatch per bambini economico

Sebbene sia presentato come uno smartwatch per bambini economico, lo Xiaomi Mi Bunny A7 è un wearable di tutto rispetto, pensato appositamente per i più piccoli. Il design, come ogni prodotto della gamma, è coloratissimo ma soprattutto ben realizzato, che lo fanno sembrare un orologio simile a quello per adulti. Il display è abbastanza ampio con una diagonale da 1.44″.

Sebbene la batteria sia un modulo capiente da 460 mAh, che garantisce la settimana di autonomia, lo spessore è da soli 11.9 mm. Quanto alle altre specifiche, è dotato di supporto SIM grazie all'antenna laser LDS e addirittura è dotato di una tecnologia di riduzione del rumore per una migliore qualità in chiamata. I genitori possono monitorare il tutto tramite app e rendere lo smartwatch semplicemente un orologio.

Non mancano poi funzioni di posizionamento sicuro, con monitoraggio in tempo reale, white list dei contatti e tasto SOS. Presenti anche Beidou, GPS, Wi-Fi, EPO, localizzazione AI e posizionamento interno. Presente l'assistente vocale XiaoAI.

Il prezzo dello Xiaomi Mi Bunny Children's Phone Watch A7 è davvero piccolo, solo circa 13€ (99 yuan), che lo rende lo smartwatch per bambini del brand più economico, ma che ha un prezzo di listino di circa 25€ (199 yuan). Come altri prodotti del genere, difficile vederli in Occidente ma non è escluso che possano poi arrivare tramite store come AliExpress.

