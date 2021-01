La necessità di tenere pulita casa anche quando magari non possiamo gestirla noi è diventata un'esigenza sempre più grande. Quindi, con prodotti come i robot aspirapolvere (e lavapavimenti), sempre più convenienti e smart, come il Lenovo X1, che sfida i rivali del settore, come i noti 360, con un'ottima offerta con Coupon e spedizione da Europa.

Lenovo X1: tutte le specifiche del robot aspirapolvere e lavapavimenti smart in offerta con Coupon

Com'è fatto quindi questo comodo accessorio per la pulizia della casa? Il Lenovo X1 è un prodottino davvero interessante, dato che è dotato di una potenza di aspirazione di 2200 Pa, che se la gioca tranquillamente e supera prodotti della stessa fascia come il 360 S6. Anche la sua batteria è molto capiente, essendo da 3000 mAh, che di solito troviamo in robot aspirapolvere di categoria più alta come il 360 S6 Pro, che abbiamo anche recensito.

Non finisce qui ovviamente, perché il sistema di navigazione indoor 5.0, i sensori LDS LiDAR, l'algoritmo SLAM e la mappa ad alta precisione rendono il robot di Lenovo uno dei prodotti più avanzati in quanto a pulizia smart. Inoltre, dimenticatevi il rumore, dato che X1 è molto silenzioso, con soli 55 dB.

Ricordiamo anche che Lenovo X1 è un robot lavapavimenti, che con la sua tanica d'acqua da 170 ml riesce a garantire una pulizia fino a 300 m². Molto comodo poi la ricarica automatica, che lo riporta al punto in cui si è fermato dopo essersi ricaricato completamente.

Il Lenovo X1 è disponibile quindi in offerta con Coupon e spedizione da Europa gratis, ad un prezzo davvero convincente di 242.15€, ma solo fino al 31 gennaio 2021. Trovate tutto nel box codice sconto in basso. Nel caso voleste invece i prodotti 360, vi lasciamo anche in questo caso un'offerta con codice sconto per S6, C50 e S6 Pro.

Articolo sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu