Xiaomi DUKA TR1 è il nuovo metro con telescopio incorporato

Quando si tratta di attrezzi per le misurazioni il brand DUKA – direttamente dalla piattaforma di crowdfunding della casa di Lei Jun – la fa da padrone. E ora su Xiaomi YouPin arriva DUKA TR1, primo telemetro del marchio dotato di un pratico cannocchiale incorporato, che consente di effettuare misurazioni anche da grande distanza!

Xiaomi YouPin presenta DUKA TR1 Sightseeing Telescope

Realizzato per dare il massimo sia in ambito professionale che per le avventure nella natura, il telemetro con telescopio DUKA TR1 da Xiaomi YouPin permette di misurare distanze comprese tra i 3 ed i 1000 metri. Al suo interno è presente una lente con rivestimento multistrato che consente di ottenere una distorsione dell'immagine inferiore al 3% e grazie alle varie caratteristiche con cui è realizzata è adatta anche a soggetti affetti da miopia ed ipermetropia. Come anticipato poco sopra si tratta di un prodotto completo e preciso, in grado di restituire i dati sulla distanza (in orizzontale e in verticale) in una manciata di secondi.

Per quanto riguarda l'autonomia, si parla di circa 210 minuti di utilizzo continuo grazie ad una batteria da 420 mAh, ricaricabile tramite Type-C.

In merito al prezzo di vendita del nuovo telemetro telescopico DUKA TR1, il dispositivo è attualmente in crowdfunding su Xiaomi YouPin a circa 37€ al cambio (279 yuan) ma la cifra raddoppierà al termine della campagna.

