Black Shark voleva realizzare uno smartphone con display enorme

Abbiamo imparato a conoscere Black Shark come l'alternativa gaming degli smartphone Xiaomi. Il brand dello “squalo” però agisce spesso in solitaria nella progettazione ed infatti una delle idee, purtroppo non realizzate, era quella di realizzare uno smartphone da gaming con display molto ampio, atipico per gli standard attuali.

Black Shark: ecco perché non ha realizzato lo smartphone da gaming con display 7″

Secondo quanto riportato da Digital Chat Station, il brand da gaming di proprietà (in parte) di Xiaomi voleva poter realizzare un dispositivo che cambiasse un po' i dettami del gioco da smartphone senza però entrare nella fascia tablet. Infatti, l'idea era utilizzare un display curvo da 7″ BOE con risoluzione 2K, ma il fatto che vi fosse molta poca domanda in merito, non ha dato adito al proseguire per questa strada.

Ora però, con l'esperimento fatto da Honor con l'X30 Max, è molto probabile che questa idea non sia del tutto scartata, sebbene resti molto difficile da valutare. Anche perché, non si tratta di un display comune, bensi un pannello curvo con una diagonale generosa e di conseguenza il prodotto finito potrebbe costar troppo per il target Black Shark.

In ogni caso, il leaker sostiene che il 2022 potrebbe essere l'anno in cui i grandi schermi prolifereranno e quindi potrebbe non essere così impossibile da realizzare, magari con la serie Black Shark 5.

E voi, vorreste utilizzare uno smartphone da gaming così ampio? O credete che sia poi meglio utilizzare un tablet arrivati a certe diagonali? Fatecelo sapere nei commenti.

